Vidéo épique d’une chasse à la femme-mari, chien-chat et voleur-police capturée à la fois

Une vidéo amusante, qui met en scène un homme fuyant sa femme, un chat fuyant un chien et un voleur fuyant la police – cela aussi simultanément sur le même tronçon de route – est maintenant devenue virale. Le clip a été partagé par le compte Twitter @Yoda4ever avec la légende « Il se passe trop de choses dans cette vidéo ».

Dans le clip désormais viral, un homme assis sur le trottoir se met soudainement à courir, car il semble que sa femme court après lui. Ceci est suivi d’un chien, que l’on voit courir après un chat; et en quelques instants, un policier est également vu pourchasser un voleur.

La vidéo affiche également le texte suivant en haut : « Un homme fuyant sa femme, un chat fuyant un chien et un voleur fuyant la police ». Ce clip a été enregistré sur une caméra de vidéosurveillance et vous fera rire aux éclats avec son contenu bizarre. Plusieurs utilisateurs de médias sociaux se sont rendus sur Twitter pour partager leurs points de vue sur la vidéo. Un utilisateur de médias sociaux a écrit : « … c’est le début d’un film de Christopher Nolan. Qui est aussi le milieu, et la fin ». Un autre utilisateur de médias sociaux a commenté: «Je pourrais regarder cela en boucle. C’est comme une scène d’un film des Marx Brothers ». Un utilisateur de médias sociaux a également commenté: “Juste un autre jour du côté est de Vegas”.

Cette vidéo fait énormément de bruit sur Internet. Si vous n’avez pas encore vu le clip, allez-y et regardez-le maintenant.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici