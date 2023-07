VIDÉO : Entrer dans l’arrière-pays le jour de la fête du Canada peut être payant

Les gens n’ont apparemment plus besoin de prendre l’avion cet été pour vivre une expérience « Down Under ».

Ils peuvent faire une promenade – sur un sentier guidé à Aldergrove – et se rapprocher des wallabies et des kangourous tout en explorant comme jamais auparavant une toute nouvelle section du zoo du Grand Vancouver.

C’est ce qu’on appelle la Wallaby Walkthrough Experience, qui offrira aux visiteurs une rencontre « immersive » avec les marsupiaux australiens et plus encore, a déclaré la directrice générale adjointe Menita Prasad.

« Venez favoriser une connexion avec ces animaux incroyables dans un environnement amusant et sûr », a-t-elle déclaré, notant que la section ouvre officiellement le jour de la fête du Canada.

« Les 1 000 premières personnes à se joindre à nous pour la grande ouverture de la fête du Canada, le 1er juillet, recevront un article gratuit exclusif Wallaby Walkthrough », a noté Prasad.

L’Australie possède une flore et une faune parmi les plus uniques sur terre dans certains des écosystèmes les plus beaux et les plus fragiles, a-t-elle expliqué.

Tout comme ici, certains facteurs affectant négativement ces écosystèmes sont l’empiétement humain, la chasse excessive et le changement climatique.

« En Australie, le changement climatique a entraîné une augmentation de la fréquence et de la gravité des événements météorologiques extrêmes tels que les vagues de chaleur, la sécheresse, les feux de brousse, les violentes tempêtes, les fortes précipitations et les inondations », a expliqué Prasad.

« La biodiversité mondiale est la responsabilité de chacun. La biodiversité est d’une importance fondamentale pour la santé et le bien-être humains. Elle affecte tous les aspects de l’environnement, y compris les environnements urbains.

Alors, Prasad a demandé, que peut faire une personne pour aider ?

Suggestion : Soyez un défenseur de l’action environnementale positive au sein du gouvernement. Et soyez conscient des trois R : réduire, réutiliser, recycler.

« Commencez petit », a-t-elle suggéré. « Quelles espèces pouvez-vous aider dans votre propre arrière-cour ? Visitez vos zones naturelles locales et découvrez ce que vous pouvez faire pour les aider à prospérer. Avant toute chose, apprenez ! Avez-vous un animal préféré ? Apprenez tout ce que vous pouvez à ce sujet et découvrez ce que vous pouvez faire pour aider cette espèce dans la nature.

Le zoo du Grand Vancouver ouvre une nouvelle expérience Wallaby Walkthrough dans les installations d’Aldergrove le jour de la fête du Canada. (capture d’écran)

Elle espère que la nouvelle Wallaby Walkthrough Experience favorisera cette quête pour apprendre et aider l’environnement, ici et dans le monde entier.

L’admission à cette section est incluse dans les admissions à la porte générale. Les billets pour le zoo sont disponibles en ligne sur : gvzoo.com.

