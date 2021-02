Suzanne Somers a eu assez peur cette semaine lorsque son Facebook Live a été interrompu par un intrus domestique.

Le 5 février, le Compagnie des Trois alun filmait une vidéo de maquillage quand un homme est entré en elle et son mari Alan Hamelà Palm Springs, Californie. Comme on le voit dans l’enregistrement du live partagé par TMZ, Somers et Hamel ont joué cool en essayant de découvrir ce que l’intrus voulait, alors que les abonnés la regardaient Facebook Live en temps réel.

L’homme a dit que son ami l’avait déposé sur la propriété. Il a ensuite dit à Somers qu’il était « terrifié », et quand elle a demandé pourquoi, il a répondu: « Je ne suis même pas sûr. Il y avait des fantômes qui me suivaient. »

Somers est resté calme mais a dit fermement à l’homme qu’il devait quitter leur domicile immédiatement.

«Vous semblez être une personne gentille», dit-elle, «mais je n’ai pas l’habitude d’avoir des gens sur ma propriété.

Elle lui a également dit qu’elle était au milieu d’un «spectacle», avant de regarder la caméra avec une expression les yeux écarquillés – indiquant à son public qu’elle était bien consciente que ce n’était pas pour cela qu’ils se sont inscrits.