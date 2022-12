Vidéo effrayante d’un poisson-globe dévorant un serpent, un scorpion et un mille-pattes

Certaines espèces de poissons extrêmement dangereuses ne doivent pas être conservées avec d’autres espèces dans un aquarium. L’un de ces poissons est le poisson-globe. Il qualifie tous les critères pour être qualifié de dangereux et de féroce. Les poissons carnivores sont monnaie courante, mais qu’est-ce qui fait que le poisson-globe est une espèce effrayante ? La réponse se trouve dans cette vieille vidéo terrifiante, qui a maintenant refait surface sur Internet.

Le clip montre un poisson-globe dévorant un serpent, un scorpion et un mille-pattes, l’un après l’autre. La vidéo fera une montre extrêmement inconfortable et n’est pas pour les timides. Il a été partagé sur Twitter par un compte nommé @OTerrifying, avec la légende “Un poisson qui mange tout ce qui lui est jeté”. Il a recueilli plus d’un million de vues. Le clip a été partagé le 12 décembre et retweeté 4 000 fois.

La vidéo montre un poisson-globe, seul dans un aquarium, en train d’être nourri. Le spectacle le plus difficile et le plus déchirant est celui où ce poisson mange un scorpion féroce.

Comme si cela ne suffisait pas, un utilisateur a partagé une autre vidéo déchirante d’un poisson-globe engloutissant un crabe. Les utilisateurs ont été stupéfaits, car ce poisson a presque sauté sur le crabe au moment où il a été déposé dans l’aquarium. Bien que le crabe s’efforce de sortir des griffes du poisson-globe, il a échoué.

Après avoir regardé ces vidéos effrayantes, certains utilisateurs pourraient être intrigués d’en savoir plus sur le Pufferfish. Ils contiennent une substance toxique, ce qui les rend nauséabonds et potentiellement mortels pour les autres poissons. Le poisson-globe peut se gonfler en forme de boule pour échapper aux prédateurs.

Aussi connus sous le nom de poisson-globe, ils remplissent leur estomac élastique d’énormes quantités d’eau (et parfois d’air). Après cela, ils se font exploser jusqu’à plusieurs fois leur taille normale. De plus, il y a suffisamment de poison dans un poisson-globe pour tuer 30 humains adultes, et actuellement, il n’y a pas non plus d’antidote connu. Malgré ce danger, les poissons-globes sont consommés avec beaucoup de gourmandise au Japon.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici