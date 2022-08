Vidéo d’un mari prenant soin d’une femme malade virale

Sur les réseaux sociaux, ce sont généralement les vidéos de chats et de chiens qui deviennent virales. Cependant, ces jours-ci, l’amour d’un mari pour sa femme malade fixe des objectifs de couple majeurs. Dans la vidéo, le mari peigne les cheveux de sa femme à l’hôpital. Laissez-nous également vous montrer cette vidéo virale dans laquelle le mari établit des normes élevées pour les autres hommes.

Regardez la vidéo ici

La vidéo virale du couple a été partagée sur une page Instagram nommée RVCJ. Dans la vidéo, une femme, visiblement malade, est assise sur le lit. Elle semble faible et ne peut donc pas faire son travail. Son mari la soutient et on la voit la peigner avec amour. Le mari traite sa femme avec le plus grand soin tout en lui donnant tout son amour.

Les internautes font également l’éloge du couple après avoir regardé cette jolie vidéo. La vidéo a été partagée dimanche et jusqu’à présent, elle a recueilli plus de 1,9 million de vues. Un utilisateur a écrit dans la zone de commentaire : “Je le veux aussi. Leur amour est au-delà des frontières. Regarde juste le visage de l’oncle. Il est tellement inquiet. Je souhaite un prompt rétablissement à sa bien-aimée.

Un autre utilisateur a écrit: «C’est ce qu’est le véritable amour. Leur pureté d’amour reflète le genre de lien qu’ils partagent. J’espère que la dame se remettra bientôt et rentrera chez elle en bonne santé ».

