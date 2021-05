Vidéo d’un homme versant de l’eau dans la gorge des aigles assoiffés gagne des coeurs sur Twitter

Alors que le monde entier est aux prises avec la pandémie de coronavirus, de petits actes de gentillesse envers les humains et les animaux vont très loin. De telles histoires de compassion nous font sourire et nous incitent à faire de même. Récemment, une vidéo d’un tel geste de bonne volonté fait le tour des médias sociaux montrant un homme versant de l’eau à un aigle à partir d’une bouteille.

Le 24 mai, l’utilisateur de Twitter Buitenbieden a publié une vidéo d’un groupe d’hommes aidant un aigle assoiffé à étancher sa soif en l’aidant à boire de l’eau dans une bouteille en plastique. Le clip de 20 secondes, tourné sur une autoroute inconnue, montre un homme tenant un récipient d’eau pour un aigle pendant qu’il boit régulièrement à sa guise. Le moment bienveillant a été capturé par une femme dont la voix peut être entendue derrière la caméra et deux autres hommes sont assis à côté de l’aigle en train de regarder et d’enregistrer l’acte.

Le clip est devenu viral sur Internet alors que les internautes appréciaient la bonne action et remerciaient l’homme pour son « bienveillance ». Le tweet a accumulé plus de 52 000 vues, plus de 4 200 likes en seulement 24 heures.

Un homme a commenté en disant qu’il aurait versé de l’eau dans sa main pour que l’aigle puisse boire facilement même s’il aurait pu le « couper », mais il voudrait que tout se passe bien.

Je devrais en verser dans ma main pour qu’il puisse en boire même si ça me coupait, je voudrais qu’il aille bien – GFerro65 (@ GFerro65) 24 mai 2021

Un autre utilisateur a cité Jésus à propos de «s’aimer les uns les autres» tandis qu’un troisième homme a écrit que la gentillesse de l’homme est «grandement appréciée».

Jésus a dit: «Quiconque vous donnez à boire, à prendre soin ou à me rendre service… aimez-vous les uns les autres comme je vous aime» – Funny Lady JR (@ jr_0627) 24 mai 2021

Merveilleux, votre gentillesse est grandement appréciée – argent (@ silver87012202) 24 mai 2021

Merci beaucoup d’avoir partagé ce merveilleux numéro! – Cédric de la Roche (@marsnudist) 24 mai 2021

Un quatrième utilisateur a écrit qu’elle souhaitait qu’il soit là.

Alors que la plupart des gens ont applaudi le geste, beaucoup de gens ont répondu avec humour plein d’esprit en disant si les personnes dans la vidéo versaient la vodka aux oiseaux parce qu’elles parlaient russe.

Hmmm. alors peut-être que ce n’est pas de l’eau après tout? (juste deviner) – iquanyin (@iquanyin) 24 mai 2021

Un homme a écrit que « tout est amusant et amusant jusqu’à ce que quelqu’un se fasse picorer le globe oculaire » et d’autres ont essayé d’identifier l’espèce de l’oiseau.

Tout est amusant et amusant jusqu’à ce que quelqu’un se fasse picorer. – Steve Barrett (@ BarrettSteve4) 25 mai 2021

Qu’as-tu pensé de cette adorable vidéo? Faites le nous savoir dans les commentaires.

