Vidéo d’un « corps » en Russie qui ressemble à des « extraterrestres » de Nazca | Monde | Nouvelles

Une vidéo a refait surface montrant un « corps extraterrestre » en Russie, qui ressemble à ceux du Pérou qui ont été montrés au congrès mexicain. Cependant, le Kremlin a déclaré que le « corps extraterrestre » « trouvé » en Sibérie en 2011 était un canular – et qu’il avait été fabriqué à partir de « peau de poulet farcie de chapelure ».

Un récent scanner réalisé au Mexique a permis aux médecins d’affirmer que les corps péruviens – qui auraient au moins 1 000 ans et auraient été retrouvés dans une mine en 2017 – ne formaient « qu’un seul squelette » et « non assemblés ». José de Jesus Zalce Benitez, directeur de l’Institut scientifique pour la santé de la marine mexicaine, a déclaré : « Il n’y a aucune preuve d’assemblage ou de manipulation des crânes ».

Cependant, des tests antérieurs au Pérou – menés par le bureau du procureur général péruvien et l’Institut de médecine légale et des sciences médico-légales – sont parvenus à une conclusion très différente. Son enquête aurait révélé que les « corps » étaient « récemment fabriqués ».