Vidéo d’un chat réveillant son propriétaire de manière agressive virale ; Les internautes choqués

Regarder des vidéos d’animaux illumine notre humeur en un rien de temps. Que nous passions une mauvaise journée ou que nous passions notre temps, les farces et les singeries des créatures à fourrure nous font sourire. Cependant, une vidéo virale récente d’un animal de compagnie réveillant son propriétaire d’un profond sommeil a fait réfléchir les internautes à deux fois avant de posséder un animal de compagnie, en particulier un chat.

Les chats sont connus pour être des félins fantaisistes qui peuvent être à la fois les animaux de compagnie les plus doux ronronnant d’affection et aussi les plus diaboliques, donnant du fil à retordre à leur propriétaire.

La vidéo a été partagée sur Twitter par un compte nommé Kocheng qui télécharge des clips de chat hilarants, montrant que ces petites créatures ne sont pas aussi innocentes qu’elles le paraissent.

Le court clip vidéo montrait un homme, allongé sur son canapé, dans un sommeil profond alors que son chat de compagnie l’observait attentivement. Ce qui semblait être une vidéo paisible change en un instant alors que le chat se précipite sur son propriétaire, le giflant à plusieurs reprises avec sa patte. L’action oblige l’homme à se réveiller en sursaut, apparemment choqué et confus par la colère de son animal. Il semble que le félin ait réussi à réveiller son propriétaire.

La vidéo virale a attiré l’attention des utilisateurs des médias sociaux qui étaient à la fois amusés et intimidés par le chat. Un utilisateur de Twitter a qualifié cet acte de pure forme de violence.

Le cycle de la violence — WiiMoteCactus (@CactusWii) 2 août 2022

Un autre a fait remarquer que soit le chat avait faim, soit le propriétaire dormait à la place de l’animal.

Aie!! C’est soit l’heure pour de bon, soit vous dormez à la place des chats !! – Jeanne (@ Bunnymom21) 2 août 2022

Le chat a même été signalé comme porteur de haine dans ses yeux par un Twitterati qui a plaisanté en disant qu’il réfléchirait longuement et intensément avant de décider d’adopter un chat car cela pourrait un jour comploter le meurtre du propriétaire.

La haine dans les yeux du chat et sur son visage quand il a attaqué m’a envoyé des frissons dans le dos. Si j’adopte un chat un jour, je l’imaginerai complotant ma mort à chaque fois que je dors. – Elias Aliche (@EliasAliche) 2 août 2022

La vidéo a recueilli plus de 1,5 million de vues et amassé 73 000 likes sur Twitter. Certains utilisateurs de médias sociaux ont même spammé la section des commentaires du compte Twitter avec d’autres vidéos ludiques de chats.

