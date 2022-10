Vidéo du shérif du comté de LA expliquant les risques d’envoyer des SMS au volant

Que nous devrions éviter d’utiliser des téléphones portables en marchant ou en conduisant est quelque chose de très basique. Même une seconde de distraction peut entraîner des accidents. Cependant, même après de nombreux avertissements, de nombreuses personnes n’ont pas abandonné cette habitude. Les shérifs du comté de LA ont partagé une vidéo, qui explique que les gens doivent éviter d’utiliser leur téléphone en marchant ou en conduisant. Les shérifs du comté de LA ont écrit dans la légende: «Beaucoup de gens ont du mal à envoyer des SMS et à marcher… pourquoi les gens pensent-ils pouvoir envoyer des SMS et conduire en toute sécurité ??? N’oubliez pas… #itcanwait Un merci spécial à @WesternCapeGov pour la production de cette vidéo ». Cette vidéo a été partagée le 12 septembre 2018.

La vidéo de 40 secondes montre comment les gens ne parviennent pas à se concentrer lorsqu’ils envoient des SMS sur des téléphones portables. Ils se heurtent à d’autres en marchant et tombent accidentellement dans l’étang. La vidéo montre également un visuel d’une personne perdant l’équilibre dans les escaliers tout en jouant avec son téléphone. Il était suivi d’un texto qui disait : « Tu ne peux même pas texter et marcher ». La fin de cette vidéo était déchirante et montre une femme envoyant des SMS et conduisant. Sa voiture entre bientôt en collision avec quelque chose. Les visuels suivants montrent des images troublantes du corps de cette femme et d’une voiture cassée. Un texte apparaît qui dit: “Alors pourquoi envoyez-vous un SMS et conduisez-vous.”

Meilleure vidéo Showsha

La vidéo se termine en montrant #ItCanWait, ce qui signifie qu’il est tout à fait acceptable de manquer certaines mises à jour importantes sur les téléphones mobiles. Cela peut causer des désagréments mais vous sauvera la vie. La vidéo a recueilli 2 500 000 vues.

Beaucoup de gens ont du mal à envoyer des SMS et à marcher… pourquoi les gens pensent-ils pouvoir envoyer des SMS et conduire en toute sécurité ??? Rappelles toi… #ça peut attendre Remerciement spécial à @WesternCapeGov pour la réalisation de cette vidéo pic.twitter.com/K81kfiEgzO – Shérifs du comté de LA (@LASDHQ) 12 septembre 2018

Les utilisateurs ont adoré cet effort pour éduquer les gens. L’un d’eux a tweeté que cette vidéo est puissante et devrait être diffusée dans les lycées.

Puissant. Ils doivent le montrer dans les lycées 🙁 – Michelle Vicari (@Eggface) 13 septembre 2018

Un autre utilisateur de médias sociaux a publié un rapport déchirant qui parlait d’un accident dû à la négligence du conducteur. Le rapport indique qu’une femme conduisait avec trois jeunes enfants sur la banquette arrière et a été victime d’un accident de voiture. Dans un premier temps, les gens pensaient qu’elle était ivre. Cependant, les flics ont rapidement découvert qu’elle envoyait des SMS au téléphone.

Beaucoup de gens ont même du mal à envoyer des SMS et à marcher… pourquoi les gens pensent-ils pouvoir envoyer des SMS et conduire en toute sécurité ??? Rappelles toi… #ça peut attendre Remerciement spécial à @WesternCapeGov pour la réalisation de cette vidéo pic.twitter.com/K81kfiEgzO – Shérifs du comté de LA (@LASDHQ) 12 septembre 2018

Selon le National Safety Council, 16 00 000 accidents de voiture sont causés par des SMS chaque année.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz ici