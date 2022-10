Vidéo du look – Hollywood Life

Halloween se passe sur le plateau de Le discourset co-animateur Jerry O’Connell a décidé de s’habiller chez l’un des plus grands rappeurs du monde : Mitrailleuse Kelly. Jerry, 48 ans, s’est rendu sur Instagram le 27 octobre pour montrer sa transformation en hitmaker “Bloody Valentine” de 32 ans, portant son look des iHeartRadio Music Awards 2021. Jerry a tout mis en œuvre pour le look, enfilant une perruque blonde décolorée, des ongles pressés super énervés et super longs conçus pour imiter ceux du chanteur et un débardeur blanc éblouissant.

Jerry n’était pas la seule pop star sur le plateau, car Nathalie Morales50 ans, déguisée en fiancée de MGK, Megan Fox. Natalie a reproduit la tenue de Megan sur le même tapis rouge en enfilant une longue perruque noire, un body rose clair moulant qui comportait un haut de style bustier et des bas évasés, et des talons argentés scintillants avec des nœuds, comme on le voit dans sa publication Instagram ci-dessous. La paire avait certainement l’air assez bien pour gagner un concours de costumes d’Halloween. Bien sûr, les fans peuvent être le juge de cela quand Le discoursL’épisode d’Halloween est diffusé lundi.

Les publications sur les costumes de MGK et Megan sont arrivées à un moment assez coïncident, alors que les tourtereaux ont fait la une des journaux jeudi pour le commentaire NSFW de Megan sous la publication Instagram de son homme. Le père d’un enfant est monté sur la plate-forme pour montrer son look du 2022 Time100 Next Gala le 25 octobre, et Megan, 36 ans, a montré sans vergogne son désir pour lui. “Exquisément, d’une beauté dévastatrice. Et 6 pieds 5 pouces ? Tuez-moi ou mettez-moi enceinte. Ce sont les seules options », a-t-elle écrit. Dis-nous ce que tu ressens vraiment, Megan !

Bien sûr, Jerry et Natalie ne sont pas les premières célébrités à révéler leurs costumes d’Halloween 2022 en ligne. Les stars ont montré leurs looks créatifs tout le mois, comme Jennifer Garnier, 50 ans, qui s’est déguisée en deux fantômes différents avec son chiot bien-aimé. L’un de ses fantômes a récité un poème idiot sur le fait de manger des toasts dans une vidéo qu’elle a partagée sur Instagram, tandis que l’autre a simplement laissé échapper un “Boo!” Plus, Halsey28 ans, a posté une photo d’elle et de son fils de 15 mois Edner‘s costumes d’Halloween de citrouille assortis.

Kim Kardashian, 42 ans, a monté de niveau et a montré aux fans les décorations fantasmagoriques d’Halloween qu’elle a installées dans son allée et son foyer. L’extérieur de sa maison est couvert de squelettes, d’os et même de moulages blancs des mains de ses amis et de sa famille. À l’intérieur, les visiteurs sont accueillis par des dizaines de momies et d’emballages de momies qui recouvrent ses murs de haut en bas. “Nous avons une situation vraiment effrayante qui se passe ici”, a-t-elle noté à propos de l’intérieur de son manoir de Hidden Hills. Ça c’est sûr!