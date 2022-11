Vidéo du look – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit image : Laurent VU/SIPA/Shutterstock

Nord Ouest9 ans, canalisé Rozonda “Chili” Thomas du groupe de musique populaire CCM pour Halloween! La fille de Kim Kardashian et Kanye West avait l’air incroyable en tant que chanteuse dans le clip du groupe pour leur tube “No Scrubs” de 1999, dans des vidéos que sa mère a publiées sur Instagram, et que ses deux copains l’ont rejointe en tant que deux autres membres, Tionne “T-Boz” Watkins et Lisa “Œil gauche” Lopes. Sa tenue ressemblait étonnamment à celle de Chilli et se composait d’un haut sans manches noir, d’un pantalon en PVC noir avec une ceinture ovale rouge et blanche et de bottes noires.

North avait également les cheveux lâchés et bouclés pour ressembler à la talentueuse star et ses amis portaient également des tenues épiques très similaires à celles de T-Boz et Left Eye. Les trois filles ont posé avec confiance pour les photos dans les vidéos et ont également marché ensemble tout en chantant la chanson. Une fois que les vidéos sont devenues virales, les fans ne pouvaient plus se lasser de l’incroyable costume de North et en ont fait l’éloge dans les commentaires sur les réseaux sociaux.

“North West et ses petits amis en tant que TLC dans la vidéo des gommages sont en fait super mignons, ils ont réussi”, a écrit un fan après avoir vu les vidéos. “Wow”, un autre a partagé simplement mais efficacement, tandis que d’autres ont comparé des photos de North et de ses amis à des photos de TLC.

Alors que North a impressionné la communauté en ligne avec son look, sa mère Kim a fait de même avec son propre costume d’Halloween mémorable. La mère de quatre enfants déguisée en Mystique de X Men lorsqu’elle a assisté à la fête du 50e anniversaire de Tracee Ellis Ross, qui s’est doublée d’une fête costumée. Son costume comprenait du latex bleu moulant et une longue perruque rouge alors qu’elle montrait également de la peinture bleue pour le visage.

En plus d’être photographiée lors de l’événement étoilé, elle a également partagé des photos et des clips vidéo accrocheurs de son look sur les réseaux sociaux. Tout comme le costume de North, son look a reçu un grand nombre de compliments dans la section des commentaires et s’est avéré être l’un des costumes d’Halloween des célébrités les plus discutés cette année.