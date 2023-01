VIDÉO : données de vol et enregistreurs vocaux récupérés sur le site du crash au Népal

Les équipes de recherche ont récupéré lundi les données de vol et les enregistreurs vocaux du poste de pilotage d’un avion de passagers qui a chuté dans une gorge à l’approche d’un nouvel aéroport dans les contreforts de l’Himalaya, ont déclaré des responsables, alors que les enquêteurs cherchaient la cause de l’accident d’avion le plus meurtrier au Népal en 30 ans. .

Au moins 69 des 72 personnes à bord ont été tuées et les responsables pensent que les trois disparus sont également morts. Les sauveteurs ont passé au peigne fin les débris, dispersés dans une gorge de 300 mètres de profondeur (984 pieds de profondeur), pour eux.

De nombreux passagers du vol de dimanche rentraient chez eux à Pokhara, bien que la ville soit également populaire auprès des touristes car c’est la porte d’entrée du sentier de randonnée du circuit de l’Annapurna. Lundi soir, parents et amis étaient toujours rassemblés devant un hôpital local, certains criant aux autorités d’accélérer les autopsies afin qu’ils puissent organiser des funérailles pour leurs proches.

On ne sait toujours pas ce qui a causé l’accident, qui s’est produit à moins d’une minute de vol de l’aéroport par une journée douce avec peu de vent.

Dans les images prises par un passager par la fenêtre alors que l’avion arrivait pour atterrir, des bâtiments, des routes et de la verdure sont visibles ci-dessous. La vidéo, réalisée par Sonu Jaiswal et vérifiée par l’Associated Press, montre ensuite une violente secousse et une série d’images saccadées accompagnées de cris avant que les flammes ne remplissent l’écran.

L’Autorité de l’aviation civile du Népal a déclaré que l’avion avait pris contact pour la dernière fois avec l’aéroport, qui a commencé ses opérations il y a seulement deux semaines, depuis la gorge de Seti. Un témoin qui a enregistré des images de la descente de l’avion a déclaré que cela ressemblait à un atterrissage normal jusqu’à ce que l’avion vire soudainement vers la gauche.

“J’ai vu cela et j’ai été choqué”, a déclaré Diwas Bohora. “Je pensais qu’aujourd’hui tout serait fini ici après le crash, je serais mort aussi.”

Après son crash, des flammes rouges ont éclaté et le sol a violemment tremblé, a déclaré Bohora. “En voyant cette scène, j’ai eu peur”, a-t-il ajouté.

Amit Singh, pilote expérimenté et fondateur de la Safety Matters Foundation indienne, a déclaré que la vidéo de Bohora semble montrer un décrochage, une situation dans laquelle un avion perd de la portance, particulièrement probablement à basse vitesse.

L’avion bimoteur ATR 72, exploité par la compagnie népalaise Yeti Airlines, terminait le vol de 27 minutes entre la capitale, Katmandou, et Pokhara, à 200 kilomètres (125 miles) à l’ouest. Il transportait 68 passagers, dont 15 ressortissants étrangers, ainsi que quatre membres d’équipage, a indiqué l’Autorité de l’aviation civile du Népal dans un communiqué. Les étrangers comprenaient cinq Indiens, quatre Russes, deux Sud-Coréens et un d’Irlande, d’Australie, d’Argentine et de France.

Jagannath Niraula, un porte-parole de l’autorité, a déclaré que les enregistreurs de vol seront remis aux enquêteurs. Pemba Sherpa, porte-parole de Yeti Airlines, a confirmé que les données de vol et les enregistreurs vocaux du cockpit avaient été retrouvés.

Le Népal abrite huit des 14 plus hautes montagnes du monde, dont le mont Everest. Un pilote qui pilote régulièrement un avion ATR 72-500 de l’Inde au Népal a déclaré que la topographie de la région, avec ses sommets montagneux et ses vallées étroites, augmente le risque d’accidents et oblige parfois les pilotes à voler à vue plutôt que de se fier aux instruments.

Le pilote, qui travaille pour une compagnie aérienne indienne privée et a insisté sur l’anonymat en raison de la politique de l’entreprise, a qualifié l’ATR 72-500 d ‘”avion impitoyable” si le pilote n’est pas hautement qualifié et familier avec le terrain et la vitesse du vent de la région.

Des centaines de personnes se sont rassemblées devant l’Académie de la santé et des sciences de Pokhara, Western Hospital, où les corps sont conservés.

Bimala Bhenderi a déclaré qu’elle prévoyait de rencontrer son ami, Tribhuban Paudel, mardi lorsqu’elle a appris que son vol s’était écrasé. “Je suis tellement triste, je n’arrive toujours pas à y croire”, a-t-elle dit en larmes.

Bikash Jaiswal a déclaré qu’il ne pouvait identifier le frère de sa femme que par la bague qu’il portait et qu’il n’avait pas encore dit à sa femme, qui venait de donner naissance à leur fille. Sanjay Jaiswal, qui travaillait comme agent de marketing pour une société pharmaceutique privée à Katmandou, s’envolait pour Pokhara pour l’accouchement. Plus de 24 heures après l’accident, son corps gisait dans le même hôpital où sa nièce est née.

“C’était une personne qui travaillait dur, et maintenant il n’y a plus personne dans sa famille à gagner”, a déclaré Bikash.

Park Dae-seong, ministre et porte-parole de l’ordre bouddhiste Won, a confirmé lundi la mort d’Arun Paudel et de sa fille, Prasiddi.

Arun Paudel, 47 ans, avait travaillé comme policier au Népal avant d’être initié à la religion par son frère. Il a étudié la religion pendant des années dans une université sud-coréenne avant de devenir ministre en 2009. Il est ensuite retourné au Népal et a créé une école dans la province de Lumbini en 2013 où les enfants recevaient des cours d’anglais, de coréen et de technologie de l’information. Park a déclaré que Paudel retournait au Népal pour un travail lié à l’école, appelée Vishow Ekata Academy.

L’Autorité de l’aviation civile a déclaré que 41 personnes ont été identifiées. Gyan Khadka, un porte-parole de la police du district, a déclaré que les corps seraient remis à la famille après que les autorités auront terminé les rapports post mortem.

Le type d’avion en question, l’ATR 72, est utilisé par les compagnies aériennes du monde entier pour des vols régionaux courts depuis la fin des années 1980. À Taïwan, deux accidents impliquant des avions ATR 72-500 et ATR 72-600 en 2014 et 2015 ont conduit à l’immobilisation des avions pendant un certain temps.

ATR a identifié l’avion impliqué dans l’accident de dimanche comme un ATR 72-500 dans un tweet. Selon les données de suivi des avions de flightradar24.com, l’avion avait 15 ans et “était équipé d’un vieux transpondeur avec des données non fiables”. Il était auparavant piloté par Kingfisher Airlines en Inde et Nok Air en Thaïlande avant que Yeti ne le reprenne en 2019, selon les archives d’Airfleets.net. ATR n’a pas répondu à une demande de commentaire.

Selon les données de la Safety Matters Foundation, il y a eu 42 accidents d’avion mortels au Népal depuis 1946.

L’accident de dimanche est le plus meurtrier du pays depuis 1992, lorsque les 167 personnes à bord d’un avion de Pakistan International Airlines ont été tuées lorsqu’il a percuté une colline alors qu’il tentait d’atterrir à Katmandou.

L’Union européenne a interdit aux compagnies aériennes du Népal de voler dans le bloc des 27 nations depuis 2013, invoquant des normes de sécurité faibles. En 2017, l’Organisation de l’aviation civile internationale a cité des améliorations dans le secteur de l’aviation au Népal, mais l’UE continue d’exiger des réformes administratives.

Cette histoire a été mise à jour pour corriger le nom de l’organisation de sécurité de la Flight Safety Foundation de l’Inde à la Safety Matters Foundation de l’Inde.

Saaliq et Pathi ont rapporté de New Delhi. Les journalistes d’Associated Press Shonal Ganguly à New Delhi, David Rising et Adam Schreck à Bangkok, Elise Morton à Londres et Kim Tong-hyung à Séoul, en Corée du Sud, ont contribué au reportage.

Les sauveteurs parcourent le site de l’accident dans l’épave d’un avion de passagers à Pokhara, au Népal, le lundi 16 janvier 2023. Le Népal a commencé une journée de deuil national lundi alors que les secouristes ont repris la recherche de six personnes disparues un jour après un avion à un ville touristique s’est écrasée dans une gorge alors qu’elle tentait d’atterrir dans un aéroport nouvellement ouvert, tuant au moins 66 des 72 personnes à bord dans l’accident d’avion le plus meurtrier du pays en trois décennies. (AP Photo/Yunish Gurung)

