Vidéo détaillée d’une jeune Iranienne hospitalisée après un voyage en métro

À 6 h 52, elle a pris l’escalier roulant jusqu’à une station de métro de la capitale iranienne, Téhéran, ses cheveux courts et noirs découverts. Environ 16 minutes plus tard, la jeune fille – identifiée par les autorités et les militants comme étant Armita Geravand, 16 ans – gisait, apparemment inconsciente, sur le quai du métro.

Ces détails ont été glanés à partir d’une mosaïque d’images de caméras de sécurité diffusées par la chaîne de télévision publique iranienne et examinées par NBC News.

Les images granuleuses et silencieuses ne semblent pas avoir été manifestement manipulées et semblent couvrir une grande partie de son temps à l’intérieur de la gare dimanche, à l’exception d’un intervalle d’un peu moins de 90 secondes avant qu’elle n’atteigne les tourniquets.

Cependant, la jeune fille disparaît de la vue au moment crucial : une période de quatre secondes où elle monte effectivement dans la rame de métro et se retrouve par terre.

Des militants des droits humains ont appelé les autorités iraniennes à diffuser toutes les images de sécurité prises à l’intérieur de la voiture, qui, selon un important groupe de défense des droits kurdes, montreraient des agents du gouvernement l’agressant physiquement parce qu’elle aurait violé le code vestimentaire islamique du pays.

Les autorités ont nié cela, affirmant que Geravand n’avait eu aucune altercation avec la police des mœurs, mais s’était plutôt évanouie et s’était cognée la tête après une chute de tension artérielle.

Une « crise des relations publiques »

La plupart des trains à Téhéran sont équipés de plusieurs caméras de sécurité visibles par les gardes, selon l’Associated Press, ce qui amène les critiques du gouvernement à se demander pourquoi il n’a pas publié d’images de l’intérieur de la voiture qui corroboreraient sa version des faits. Mais l’agence de presse officielle iranienne IRNA a interviewé un conducteur qui a déclaré que ce train, le numéro 134, ne le faisait pas.

« La porte s’est ouverte, trois étudiantes adolescentes sont entrées dans le train et juste au moment où elles sont montées, quelques secondes plus tard, elle a perdu l’équilibre et est tombée », a-t-il déclaré.

Les médias d’État ont également interviewé des personnes identifiées comme étant les parents de Geravand et des amis qui étaient avec elle ce jour-là. Ils ont également déclaré qu’il n’y avait eu aucun contact avec la police des mœurs et qu’elle était tombée subitement.

Les groupes de défense des droits humains accusent fréquemment les autorités iraniennes de forcer les personnes impliquées dans de tels incidents à faire des déclarations sous la contrainte.

Hengaw, un groupe iranien de défense des droits des Kurdes basé en Norvège, a déclaré que Geravand était tombé dans le coma à la suite de blessures qui, selon lui, auraient été infligées par la police des mœurs. « Selon les informations obtenues par » le groupe, elle a été « physiquement agressée par les autorités », a-t-il indiqué mardi.

Le groupe a également publié une photo qui, selon lui, la montrait alitée dans l’unité de soins intensifs d’un hôpital de l’armée de l’air. Les autorités ont imposé des mesures de sécurité strictes autour de l’hôpital et de sa famille.

Armita Geravand. via X

Reuters, citant deux éminents militants des droits de l’homme anonymes en Iran, a rapporté qu’elle était dans le coma et que les forces de sécurité étaient fortement impliquées autour de l’hôpital.

L’affaire a suscité une attention considérable sur les réseaux sociaux, faisant écho à celle de Mahsa Amini, une femme kurde de 22 ans dont la mort à l’hôpital après avoir été arrêtée par la police des mœurs l’année dernière a déclenché des protestations massives.

Téhéran a rejeté l’indignation mondiale croissante et a accusé les pays occidentaux qui se sont exprimés, y compris les États-Unis, de « préoccupation peu sincère ». Il a présenté l’attribution du prix Nobel de la paix vendredi au militant iranien emprisonné Narges Mohammadi comme une preuve supplémentaire des efforts occidentaux visant à attiser les tensions.

Néanmoins, l’incident de Geravand constitue une potentielle « crise de relations publiques pour la République islamique, qui cherche à empêcher que cela ne devienne une répétition des manifestations de Mahsa Amini », a déclaré Sanam Vakil, directeur du programme Moyen-Orient et Afrique du Nord à Chatham House, un Groupe de réflexion de Londres.

Que s’est-il passé dans le métro ?

NBC News a rassemblé et analysé plusieurs extraits d’images publiées par les médias d’État iraniens qui, une fois assemblés, retracent une grande partie de la progression de Geravand à travers la station.

Juste après 6h52, heure locale dimanche (23h22 dimanche HE), une personne identifiée par les chaînes de télévision d’État iraniennes comme étant Geravand entre dans Meydan-E Shohada, ou Place des Martyrs, station de métro dans le sud de Téhéran, selon les images de la caméra de sécurité. .

Elle prend l’escalier roulant jusqu’au quai et franchit les tourniquets en utilisant sa carte de métro, selon le film, dont certains sont accélérés.

Selon les médias officiels iraniens, une jeune fille, qui serait Armita Geravand, âgée de 16 ans, traverse la station de métro de Téhéran sans hijab dimanche. Télévision d’État iranienne / via APTN

Après cela, on la voit entrer dans un magasin et se diriger vers la plate-forme. Elle attend sur le quai l’arrivée et le départ d’un train, avant de monter à bord du dernier wagon du train suivant.

La jeune fille est entourée d’un groupe de jeunes femmes alors qu’elle s’approche et monte dans un wagon à la gare. Télévision d’État iranienne / via AP

Puis quatre secondes plus tard, à 7 h 08, un autre passager descend du wagon sur le bord du quai, s’accroupissant pour apparemment s’occuper de quelqu’un qui est toujours à l’intérieur du train et à l’abri des regards.

Quelques instants plus tard, les passagers descendent du train et concentrent immédiatement leur attention sur le sol. Télévision d’État iranienne / via AP

Cette personne, identifiée par les médias officiels iraniens comme étant Geravand, est ensuite transportée hors de la voiture, semblant immobile, posée sur le quai et entourée d’autres personnes au départ du train.

Un groupe de femmes apparaît alors pour sortir la jeune fille du wagon. Télévision d’État iranienne / AP

C’est ici que se termine la séquence diffusée, horodatée à 7h09.

La jeune fille semble immobile sur la plate-forme alors qu’elle est entourée d’un groupe de jeunes femmes qui attendent de l’aide. Télévision d’État iranienne / via AP

Cette lacune majeure dans les preuves a alimenté les demandes des groupes de défense des droits de l’homme qui demandent des éclaircissements sur ce qui s’est passé pendant ces quatre secondes, en particulier compte tenu de ce qui s’est passé au cours de l’année écoulée en Iran.

Après les manifestations contre la mort d’Amini, de nombreuses femmes des zones urbaines ont commencé à porter leurs cheveux découverts dans une démonstration de défi d’un niveau jamais vu auparavant. Dans le même temps, le gouvernement a été « extraordinairement répressif au cours de l’année écoulée, réprimant les manifestations et essayant de pousser les gens hors de la rue », a déclaré Vakil à Chatham House.

Les autorités ont eu recours à « des moyens très agressifs, allant de la surveillance à l’arrestation, en passant par la torture et l’exécution », a-t-elle déclaré, créant ainsi une tension « tiraillante » entre le régime autoritaire et l’opinion publique dissidente.

Ces derniers mois, les autorités ont pris des mesures pour réprimer cette manifestation visible de dissidence, en rétablissant la police des mœurs dans les rues et en cherchant à réimposer les lois sur le hijab obligatoire.

Le parlement iranien a adopté le mois dernier une loi qui imposerait des peines allant jusqu’à 10 ans de prison aux femmes qui désobéissent aux règles relatives au port du foulard. Le projet de loi doit être ratifié par le Conseil des Gardiens, un organe législatif conservateur non élu.

C’est dans ce contexte que l’hospitalisation de Geravand est apparue, alimentant une fois de plus les accusations furieuses contre l’État.

Le mécontentement suscité par les règles relatives au port du foulard est le reflet d’un mécontentement plus large à l’égard du gouvernement sur une série de questions qui couvrent la politique, l’économie, la société et la culture, a déclaré Vakil.

« Et lorsque vous les rassemblez, dans un pays aussi grand que l’Iran », a-t-elle déclaré, « cela crée une poudrière ».