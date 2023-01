Vidéo : Des vendeurs à India Gate sont battus par des gardes pour avoir enfreint les restrictions de vente

Des scènes choquantes se sont déroulées à India Gate alors que des vendeurs ont été traînés et frappés avec des briques après avoir affronté des agents de sécurité au sujet d’une interdiction de vendre des aliments dans la zone de haute sécurité qui a été remaniée dans le cadre du projet Central Vista.

Selon la police, l’incident s’est produit hier dans le parc pour enfants à côté de India Gate. La note de police indique que India Gate se situe dans une zone interdite aux vendeurs et que les gardes avaient demandé aux vendeurs de dégager la zone. La police a déclaré que lorsqu’un camion du conseil municipal de New Delhi (NDMC) a été amené hier pour emporter les kiosques des vendeurs, ils ont attaqué les gardes avec des bâtons. Certains des vendeurs ont également jeté des matériaux de construction sur les gardes, a indiqué la police, ajoutant que cinq gardes de sécurité avaient été blessés dans l’incident. Ces gardes sont associés à une agence privée et ont pour mission d’assurer la sécurité de la zone proche du monument qui compte parmi les principales attractions touristiques de la capitale.

Dans des visuels devenus viraux, on voit des gardes démonter les kiosques des vendeurs et les traîner hors de la zone alors qu’ils refusent d’y aller. Un vendeur est soulevé par les gardes alors qu’ils nettoient la zone. Un autre visuel montre deux gardes en train de battre un vendeur. À un moment donné, l’un des gardes frappe le vendeur à la tête avec une brique. On voit des vendeurs essayer de se protéger des coups. Les touristes visitant le monument regardent, choqués par les scènes.

La note de police indique qu’une affaire a été enregistrée contre les vendeurs sous l’inculpation de tentative d’homicide coupable et d’agression contre un fonctionnaire, entre autres.

Les vendeurs vendant des collations, les photographes promettant des photos mémorables et les adultes faisant du vélo pour enfants avec des lumières flashy étaient des sites familiers à India Gate avant le début des travaux sur le projet Central Vista. Les stands de glaces du monument sont restés ouverts tard dans la nuit et ont été un énorme succès pour les habitants de Delhi en voiture ou à la recherche de desserts.

Une grande partie de cela a changé après le début des travaux sur le projet Central Vista. La zone était fortement barricadée et les vendeurs ont été invités à faire leurs valises tôt. Ils ont finalement été retirés de la zone au fur et à mesure que les travaux reprenaient.

L’organisme civique NDMC a déclaré plus tard que les vendeurs se verraient attribuer des espaces dans des zones réservées. L’organisme civique a déclaré que cette décision visait à garder la zone propre après la refonte.