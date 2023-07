Vidéo : Des rochers géants écrasent des voitures après un glissement de terrain au Nagaland

Deux personnes sont mortes lorsque des rochers géants se sont écrasés sur une colline et ont complètement écrasé deux voitures en raison d’un glissement de terrain au Nagaland ce soir.

Trois autres personnes ont été grièvement blessées dans l’accident survenu vers 17 heures au milieu de fortes pluies sur la route nationale 29 dans le district de Chumoukedima, entre Dimapur et Kohima. L’identité des victimes n’est pas encore connue.

Après avoir complètement écrasé les deux voitures venant du côté de Kohima, l’un des rochers continue de renverser une autre voiture, a montré les images horribles capturées sur une caméra de tableau de bord d’une voiture qui attendait derrière.

Alors qu’une personne est décédée sur place, une autre est décédée lors d’un traitement dans un hôpital, a rapporté l’agence de presse PTI citant des responsables. Une autre personne est toujours coincée à l’intérieur de l’une des voitures et des travaux de sauvetage sont en cours, selon le rapport citant des flics.

L’endroit où l’accident s’est produit est connu sous le nom de « pakala pahar » et est tristement célèbre pour les glissements de terrain et les chutes de pierres, selon le ministre en chef Neiphiu Rio qui a pardonné la perte de vies humaines dans un tweet.

« Aujourd’hui, des chutes de pierres sur la route nationale vers 17 heures entre Dimapur et Kohima ont causé de graves dommages, dont la mort de 2 personnes et des blessures graves à 3 autres. Cet endroit a toujours été connu sous le nom de » pakala pahar « ; connu pour les glissements de terrain et les chutes de pierres « , il tweeté.

Le ministre en chef a déclaré que son gouvernement prenait toutes les mesures nécessaires pour fournir des services d’urgence et l’aide médicale nécessaire aux blessés. Une aide financière de Rs 4 lakh a également été annoncée pour les familles de chaque victime.

« Le gouvernement de l’État continuera de poursuivre avec le GoI et @nhidcl pour prendre des mesures immédiates pour la sécurité dans les endroits dangereux tout au long de l’autoroute. Cela concerne la vie et la sécurité de nos citoyens. L’agence concernée doit mettre en place la sécurité requise infrastructure en place », a-t-il déclaré dans un fil de discussion.

« Avec l’avancement de la technologie en Inde et les ressources dont dispose le gouvernement indien, il ne devrait y avoir aucun compromis pour assurer la sécurité de nos citoyens », a ajouté le ministre en chef.

La vidéo de l’accident est devenue virale sur les réseaux sociaux.