VIDÉO : Des rapaces volent au centre nature de Vernon

Les oiseaux de proie prennent leur envol au Allan Brooks Nature Center (ABNC) de Vernon.

Sanctuaire faunique basé à Duncan Les Raptors ont amené sept espèces d’oiseaux au centre de la nature le mercredi 24 août, et ils seront disponibles pour le public jusqu’au 1er septembre.

L’objectif de The Raptors est de sensibiliser à l’importance de la conservation des rapaces, en proposant des programmes et des événements tout au long de l’année. Il est également affilié à l’organisation partenaire à but non lucratif Raptor Rescue Society.

“Avoir ces oiseaux de proie démontrer leur puissance et leur finesse au centre est toujours quelque chose à attendre”, a déclaré Cheryl Hood, responsable de l’ABNC. “Nous avons planifié cet événement depuis un certain temps et nous sommes ravis du retour des Raptors. Cet événement est une collecte de fonds majeure pour nous et un énorme coup de pouce pour ABNC. Nous espérons simplement qu’il n’y aura pas de fumée afin que les participants puissent voir la vraie majesté de ces magnifiques oiseaux.

Jusqu’ici tout va bien sur le front des incendies de forêt, ce qui signifiait un ciel dégagé mercredi alors que les Raptors proposaient des démonstrations de vol de deux espèces de hiboux, un faucon pèlerin, un faucon de Harris, un vautour à tête rouge et une crécerelle d’Amérique.

« Notre mandat est de sensibiliser le public aux oiseaux de proie et de promouvoir la conservation. Les oiseaux avec lesquels nous travaillons proviennent de notre centre d’accueil situé dans la vallée de Cowichan sur l’île de Vancouver, où ils volent librement et choisissent de revenir vers nous », a déclaré Robyn Radcliffe, directrice des opérations des Raptors. « Le Centre de la nature Allan Brooks fait un travail de conservation incroyable et notre partenariat aide à mieux apprécier ces merveilleux oiseaux.

Les présentations des Raptors comprennent des démonstrations pour des foules plus importantes qui sont uniquement des observations, ainsi que des rencontres rapprochées et interactives pour des groupes de six à huit personnes au cours desquelles les participants peuvent enfiler un gant et tenir un oiseau de proie. Il y a deux démonstrations quotidiennes à 10h30 et 13h, et quatre démonstrations par jour à 9h15, 11h15, 13h45 et 15h.

Les billets peuvent être achetés sur Ticketseller. Plus d’informations peuvent être trouvées à abnc.ca.

OiseauxVernonLa Faune