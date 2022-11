VIDÉO : Des officiers du NYPD et un passant sauvent un homme qui est tombé sur les voies du métro

Deux policiers de la ville de New York et un passant se sont précipités pour sauver un homme tombé sur les rails d’une station de métro de Manhattan, l’écartant du chemin d’un train venant en sens inverse lors d’un sauvetage audacieux capturé par la caméra corporelle d’un officier.

L’incident s’est produit vers 16 heures jeudi à la station 116th Street à East Harlem. L’homme, qui, selon la police, est tombé par accident, a été transporté à l’hôpital avec des blessures à la main et au dos.

Les agents Brunel Victor et Taufique Bokth patrouillaient à la station lorsqu’ils ont vu une agitation et entendu un cri de l’autre côté de la station, a indiqué la police.

Ils ont monté et descendu les escaliers, traversé une sortie de secours et sur les rails, tirant l’homme en lieu sûr avec l’aide d’un passant qui essayait déjà d’aider, a indiqué la police.

Des passants ont ensuite aidé les agents à remonter sur le quai, juste avant qu’un train 6 n’entre en gare.

« Notre quotidien est d’aider les gens. Peu nous importe si nous devons nous mettre en danger. C’est pourquoi nous le faisons, c’est pourquoi nous acceptons ce travail », a déclaré Victor à WABC-TV.

Le commissaire de police Keechant Sewell a félicité les policiers dans un tweet, écrivant : « L’héroïsme de NY’s Finest m’étonne toujours…. le courage est une seconde nature. Joignez-vous à moi pour saluer ces grands flics !

Les officiers Victor et Bokth ont été affectés à la station de métro dans le cadre des efforts du gouverneur Kathy Hochul et du maire Eric Adams pour renforcer la sécurité du système.

Janno Lieber, président et chef de la direction de la Metropolitan Transportation Authority qui gère le système de métro, a déclaré que le fait d’avoir des agents supplémentaires affectés dans les trains et les gares “aide non seulement les passagers à se sentir plus en sécurité, mais dans ce cas, a permis à des officiers courageux et à un bon samaritain – dans les meilleurs tradition des New-Yorkais qui s’entraident – pour sauver une vie.

The Associated Press

