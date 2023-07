VIDÉO : Des milliers de canards en caoutchouc dévalent le chenal du parc de Vernon

Des dizaines de personnes se tenaient le long du canal dans le parc Polson de Vernon alors que des milliers de canards en caoutchouc étaient jetés à l’eau, le tout pour une bonne cause.

Le Vernon Lions Club a organisé sa troisième course annuelle Ducks for Dogs le samedi 15 juillet. Cet événement amusant et familial a permis de recueillir des fonds pour acheter un chien d’assistance pour un enfant autiste.

La troisième course annuelle Ducks for Dogs du Vernon Lion’s Club à Polson Park samedi a été une explosion absolue! pic.twitter.com/oskcwdrGHx – Étoile du matin de Vernon (@VernonNews) 15 juillet 2023

Environ 4 000 canards ont été achetés, pour un total de 21 959 $ amassés. Ce n’est pas tout à fait suffisant pour un chien d’assistance, qui coûte 35 000 $, mais le Lions Club s’associe à BC Guide Dogs pour mettre en commun suffisamment de fonds pour qu’un enfant autiste puisse avoir son ami à quatre pattes.

« C’est un événement amusant, nous avons un barbecue pour tous ceux qui veulent déjeuner, nous avons mis en place des jeux pour enfants, une course à trois pattes, des bulles, toutes sortes de choses amusantes », a déclaré Sharon Cain, ancienne présidente du Lions Club. .

Cain a déclaré que les canards se sont vendus il y a une semaine et que le club se demandait s’il fallait en obtenir plus.

Chaque canard portait un numéro correspondant à la personne qui avait acheté le canard, et des prix étaient remis aux trois premiers canards qui franchissaient la ligne d’arrivée – ainsi qu’un prix « canard boiteux » remis à la personne dont le canard franchissait la ligne d’arrivée dernière ligne.

La gagnante de la première place était Erin Green; la deuxième place est revenue à Dvoira Yanovsky; la troisième place a été remportée par Karen Woods; et le prix du canard boiteux est allé à John Williams.

Brendan Shykora

