VIDÉO : Des mamans descendent dans les rues de la Colombie-Britannique, attachant des rubans violets pour honorer 10 000 vies perdues à cause d’empoisonnements à la drogue

Au milieu d’un nombre record de décès dus à des drogues toxiques en Colombie-Britannique, des mères qui ont perdu leurs enfants à cause de drogues toxiques sont descendues dans les rues de Vancouver pour se souvenir de leurs proches.

Moms Stop the Harm, un réseau de familles canadiennes touchées par la crise des drogues toxiques, a organisé l’événement pour commémorer les 10 000 personnes décédées depuis que l’approvisionnement en médicaments de la Colombie-Britannique est devenu une urgence de santé publique en 2016.

Chris Bossley, un partisan de Moms Stop the Harm, s’est rendu de Maple Ridge au centre-ville de Vancouver pour accrocher des rubans le long de la rue Robson. Bossley a déclaré que malgré les efforts du gouvernement pour tenter d’élargir l’accès aux installations de traitement de la toxicomanie, seul un approvisionnement sûr en médicaments réglementés empêchera les gens de mourir.

“Tant que nous continuerons à croire qu’une approche basée sur le traitement et l’abstinence est le seul moyen de faire face à cette crise, nous n’irons nulle part.”

En 2022, au moins 1 095 personnes en Colombie-Britannique sont mortes de surdoses de drogues toxiques entre janvier et juin – le nombre le plus élevé jamais enregistré au cours des six premiers mois d’une année civile.

