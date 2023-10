Vidéo : Des Israéliens accroupis lors des funérailles de guerre, des roquettes explosent en arrière-plan

Les civils et les soldats israéliens étaient accroupis, haletants alors que l’on entendait les roquettes exploser en arrière-plan. Ils étaient à un enterrement. Ce sont les scènes de la tragédie qui s’est déroulée dans la zone de guerre alors qu’Israël et Gaza continuent de se cibler mutuellement avec des frappes aériennes aveugles.

Des familles et des soldats ont assisté aujourd’hui aux funérailles de leurs proches, avec en arrière-plan des explosions de roquettes. C’est la réalité d’Israël : des sirènes traversant le silence de notre chagrin. pic.twitter.com/VOfSNT522B – Forces de défense israéliennes (@IDF) 9 octobre 2023

« Des familles et des soldats ont assisté aujourd’hui aux funérailles de leurs proches, avec des explosions de roquettes en arrière-plan. Ce sont les sirènes de la réalité israélienne qui traversent le silence de notre chagrin », a partagé l’armée israélienne sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter.

Cela s’ajoute aux centaines d’histoires de violence qui ont fait surface depuis samedi, lorsque le Hamas a lancé un barrage de roquettes sur Israël, incitant le gouvernement de Benjamin Netanyahu à déclarer la guerre.

Le groupe palestinien Hamas a envoyé ses centaines de membres en Israël, qui ont franchi la frontière de Gaza avec des bulldozers et se sont déchaînés dans les villes israéliennes. Ils ont massacré des familles et entraîné des dizaines de civils et de soldats à leurs côtés, a déclaré Israël.

Israël, qui a frappé des cibles du Hamas à Gaza, s’est engagé à réduire leurs cachettes en ruines.

Hier, les forces israéliennes ont partagé l’histoire de Shlomi et Shachar, qui ont été tués par le Hamas dans leur maison, laissant leurs trois enfants orphelins.

« Des images comme celles-ci sont extrêmement difficiles à partager. Mais nous n’avons pas le choix. Pour les victimes. Pour les familles. Souvenez-vous de Shlomi et Shachar », ont-ils déclaré sur X.

Des membres du Hamas ont tiré sur des véhicules civils, ont fait irruption dans des événements et ont kidnappé des civils, montrent des images. Parmi ces incidents figurait une soirée dansante dans le sud d’Israël au cours de laquelle le Hamas a tué et kidnappé des centaines de personnes. Les rapports suggèrent que 260 corps ont été récupérés lors de la Fête de la Nature, qui se tenait près de la frontière de Gaza.

Israël mène une bataille acharnée contre le Hamas et d’autres groupes palestiniens, contrecarrant leurs attaques rapides à la roquette avec le système de défense aérienne israélien Iron Dome et des frappes aériennes dans la bande de Gaza sous blocus. Plus de 1 600 civils et soldats, dont 900 en Israël et 687 à Gaza, ont été tués depuis samedi.

