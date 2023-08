VIDÉO : Des incendies de grande intensité et des vents violents provoquent une « tornade » de feux de forêt en Colombie-Britannique

Un « phénomène incroyablement rare » lors d’un incendie de forêt près de Lillooet a été filmé la semaine dernière.

Le tourbillon de feu, ou « tornade de feu », a été filmé par un personnel au sol pendant la nuit répondant à l’incendie de forêt de Downton Lake le 17 août. Les tourbillons de feu sont « des colonnes de gaz et de flammes en rotation intense », a expliqué le BC Wildfire Service dans une série. des tweets mardi (22 août).

Un front froid a traversé la province le 18 août après plusieurs jours de temps sec et chaud et lorsqu’il a traversé la région de Gun Lake dans les incendies du Bendor Range Complex près de Lillooet, il a provoqué une « tornade de feu ».

Les « conditions uniques et le comportement extrême des incendies » ne sont pas rencontrés dans la majorité des incendies de forêt en Colombie-Britannique, mais le BC Wildfire Service a expliqué les conditions qui ont conduit à la « tornade de feu ».

Il y avait des vents forts du sud-ouest, entraînant une croissance et une intensité significatives des incendies, une valeur d’humidité relative de 14 % à 4 heures du matin qui, selon BC Wildfire, était « incroyablement rare à voir pendant la nuit » et une mesure réduite de la quantité d’humidité présente dans l’atmosphère. air de -11 C.

Le BC Wildfire Service a déclaré qu’il s’agissait d’une baisse significative – 20 °C de moins que la veille du front froid.

« Avec cette combinaison de conditions et de comportement du feu, l’intensité du feu a été plus extrême pendant cette période nocturne, atteignant des intensités qui n’avaient pas été observées même pendant la journée. »

La combinaison d’une intensité de feu élevée, de vents forts et d’une instabilité de la masse d’air a conduit à la formation d’un tourbillon de feu au-dessus du lac Gun.

Un autre facteur important dans la formation des tourbillons est un tourbillon adéquat, une mesure de la tendance de l’atmosphère à tourner ou à tourner. Un terrain complexe, des vents descendants et le passage d’un front froid ont fourni les conditions nécessaires à la formation de ce tourbillon de feu au-dessus du lac Gun. – Service de lutte contre les incendies de forêt de la Colombie-Britannique (@BCGovFireInfo) 22 août 2023

