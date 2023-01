Vidéo: des images de caméras corporelles montrent que le suspect des meurtres de l’Idaho a été arrêté

Après environ trois minutes, l’adjoint a dit : “Rendez-moi service et ne suivez pas de trop près, d’accord ?” puis a rendu le permis de conduire de M. Kohberger et les a laissés partir.

À peine cinq minutes plus tard, M. Kohberger et son père ont de nouveau été arrêtés, cette fois par un soldat de l’État de l’Indiana qui a également déclaré qu’ils talonnaient. L’audio de la caméra corporelle du soldat est obscurci par le bruit de la circulation, mais on pouvait entendre M. Kohberger et son père dire à l’officier qu’ils avaient été arrêtés quelques minutes plus tôt. Encore une fois, le père a évoqué l’incident ce matin-là dans l’État de Washington. Le soldat leur a souhaité un bon voyage et les a laissé partir avec un avertissement.

C’est deux semaines plus tard, le 30 décembre, que la police de Pennsylvanie a effectué une descente avant l’aube au domicile des parents de M. Kohberger, arrêtant M. Kohberger, soupçonné d’avoir perpétré les meurtres dans l’Idaho. Ils ont également fouillé sa voiture et exécuté un mandat pour obtenir son ADN, ont indiqué des responsables. M. Kohberger a déclaré par l’intermédiaire d’un défenseur public qu’il attendait avec impatience d’être disculpé.

M. Kohberger venait de terminer son premier semestre de doctorat. étudiant en criminologie à la Washington State University, qui se trouve à environ 15 minutes en voiture de la scène du crime à Moscou, et avait montré un intérêt pour la psychologie des criminels, ainsi que pour la médecine légale.

Les meurtres des quatre étudiants victimes de l’Université de l’Idaho – Madison Mogen, 21 ans; Kaylee Gonçalves, 21 ans; Xana Kernodle, 20 ans ; et Ethan Chapin, 20 ans – et l’arrestation de M. Kohberger ont secoué les villes universitaires voisines de Moscou et Pullman.

L’attaque au couteau a eu lieu tôt le matin dans une maison située le long d’une rue sans issue à cinq minutes à pied du campus. La police a déclaré que les victimes étaient très probablement endormies lorsqu’elles ont été attaquées, et que deux autres colocataires se trouvaient dans la maison mais ont apparemment dormi pendant les meurtres.

Les amis et les proches des victimes recherchent tout lien entre les victimes et M. Kohberger, mais jusqu’à présent, aucun n’a été divulgué.

La police a déclaré que les colocataires survivants n’avaient réalisé que quelque chose n’allait pas tard dans la matinée et croyaient seulement que l’un de leurs colocataires s’était évanoui. Ils ont appelé des amis à la maison, puis quelqu’un a appelé le 911, après quoi des policiers ont découvert la scène macabre.