Vidéo : des images de Bodycam montrent les conséquences de l’accident de chasse-neige de Jeremy Renner

Une vidéo récemment publiée montre la scène de l’accident de chasse-neige de Jeremy Renner

Des images de caméras corporelles récemment publiées montrent des pompiers et des adjoints du shérif se précipitant pour aider l’acteur Jeremy Renner après un accident de chasse-neige presque mortel en janvier. L’acteur des « Avengers » s’est cassé plus de 30 os et a subi d’autres blessures graves. Chloe Melas de CNN en a plus.