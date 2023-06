VIDÉO : Des hélicoptères militaires survolent Kelowna

Certains résidents de Kelowna ont été surpris pendant leur heure de dîner lorsque quatre hélicoptères militaires ont survolé.

Les quatre grands « choppas » ont été filmés alors qu’ils survolaient Enterprise Way peu avant midi le 23 juin.

Les hélicoptères semblent être des CH-146 Griffon de l’Aviation royale du Canada, un type d’hélicoptère de transport tactique.

L’Aviation canadienne participe régulièrement à des exercices d’entraînement partout au Canada.

Plus tôt cette semaine, un incident survenu lors d’un vol d’entraînement de l’Aviation royale canadienne en Ontario a entraîné l’hospitalisation de deux membres d’équipage. La recherche des deux membres d’équipage restants est en cours.

Capital News a contacté l’aéroport international de Kelowna pour plus d’informations sur la provenance des hélicoptères et leur destination.

