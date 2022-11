VIDÉO : Des coléoptères colombiens qui travaillent dur nettoient les ordures et prennent leur retraite comme animaux de compagnie

Trois coléoptères jaunes et noirs se sont accrochés à la chemise de Germán Viasus Tibamoso, un ingénieur environnemental colombien qui utilise des larves de coléoptères pour transformer les déchets alimentaires en engrais.

Alors qu’il les encourageait à avancer, il leur murmura en japonais – essayant de les habituer, dit-il, aux sons de leurs futures maisons.

Les insectes pas si petits – qui peuvent atteindre 17 centimètres (6,5 pouces) de long – ont une vie remarquablement productive et compliquée parmi les humains qui les élèvent et les collectent.

Viasus exploite une société appelée Tierra Viva dans une zone rurale autour de la ville de Tunja, une ville située à environ 150 kilomètres (95 miles) au nord-ouest de la capitale colombienne de Bogota.

Une tentative en tant qu’étudiant de troisième cycle pour produire un engrais organique avec des vers a échoué, a déclaré Viasus, mais il a trouvé des larves de coléoptères dans les sacs de terre qui restaient. Il a essayé de les utiliser à la place. Et cela a fonctionné.

Des tonnes de restes de nourriture collectés dans les communautés voisines sont épandus dans des fossés en béton et recouverts de terre. Ensuite, les larves de coléoptères – le stade entre l’œuf et l’âge adulte – sont introduites.

Ils mâchent les déchets et leurs micro-organismes digestifs les transforment en un engrais riche en azote et en phosphore.

Au bout de quatre mois environ, le produit passe à travers un filtre qui sépare l’engrais des larves, qui sont sur le point de devenir des coléoptères adultes.

Ils s’accouplent et leurs œufs sont utilisés pour recommencer le processus. Les adultes, cependant, font des voyages très différents. Certains se dirigent vers des laboratoires scientifiques. Et quelques chanceux se lancent dans un avenir de l’autre côté du Pacifique au Japon, où les coléoptères sont populaires comme animaux de compagnie et sont même vendus sur des magasins en ligne tels qu’Amazon.

Tierra Viva exporte les insectes – en grande partie des coléoptères Hercules – depuis 2004, et Viasus a déclaré qu’ils pouvaient rapporter jusqu’à 150 dollars chacun.

Cette année, la société a envoyé 100 coléoptères à Tokyo – contre 300 l’année dernière – dans de petites caisses en plastique avec des trous d’aération et de la nourriture.

Les ventes se font souvent dans la variante de crypto-monnaie de l’entreprise, appelée “Kmushicoin” – une variante d’un mot japonais pour scarabée.

Viasus, 52 ans, a déclaré qu’il espérait que le projet puisse croître et prospérer pendant un autre siècle – peut-être avec son engrais utilisé dans des projets de reboisement.

« C’est très difficile en Colombie… parce que nous le faisons sans aucune aide de l’État ou de toute autre entité. Dans n’importe quel autre pays du monde, un projet comme celui-ci recevrait beaucoup d’aide », a-t-il déclaré.

