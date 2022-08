[Video] Derrière les téléphones pliables dans nos poches – Samsung Global Newsroom

Avant qu’ils n’atteignent les mains des utilisateurs, Samsung Electronics soumet ses smartphones à des tests rigoureux pour s’assurer qu’ils peuvent résister à l’usure quotidienne et répondre aux besoins des utilisateurs. Pour détailler le processus de test strict sur sa chaîne de production, Samsung a publié une vidéo du traitement et des tests de fiabilité de ses smartphones Galaxy Z Fold4 et Galaxy Z Flip4.

Regardez la vidéo ci-dessous et découvrez comment Samsung teste ses smartphones pliables.