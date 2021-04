Le Samsung Innovation Museum (S / I / M), le plus grand musée d’histoire de l’industrie électronique en Corée, a publié deux vidéos de visite en ligne pour présenter son hall d’exposition «History of Samsung Electronics».

À partir de septembre dernier, S / I / M a commencé à publier une série de vidéos de tournée en ligne couvrant les histoires d’innovation des inventeurs du 18e à 20e siècles, ainsi que des innovations dans les industries des semi-conducteurs, des écrans et des appareils mobiles. Les deux nouvelles vidéos présentent les innovations de Samsung qui ont conduit l’entreprise à se développer à son niveau actuel de notoriété mondiale.

La première vidéo explore les premières étapes historiques de Samsung Electronics pour devenir un leader mondial de l’électronique, ainsi que ses premiers produits, qui comprennent le premier téléviseur CRT noir et blanc développé en interne, le premier four à micro-ondes de Corée et le premier de Corée. réfrigérateur polyvalent. La vidéo présente également la DRAM 64K révolutionnaire de Samsung et l’ordinateur PersCom.

La deuxième vidéo met en évidence la période allant des années 1990 aux années 2000, lorsque Samsung Electronics a véritablement pris une place mondiale.

Samsung a lancé le téléphone mobile Anycall, Myoungpum Plus One TV et le réfrigérateur côte à côte Zipel de la société sur le marché coréen. Les produits ont contribué à faire de Samsung Electronics une marque respectée dans le monde entier.

Les vidéos de la tournée en ligne «L’histoire de Samsung Electronics» de S / I / M montrent les défis auxquels l’entreprise a été confrontée sur le chemin de sa longue liste de réalisations notables. Regardez les vidéos pour en savoir plus sur le passé, le présent et l’avenir de Samsung Electronics alors que la société se dirige vers ses 100e année d’innovation pour l’excellence.