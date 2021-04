Les Galaxy A52, A52 5G et A72 placent le «A» en beauté en rendant les innovations Galaxy accessibles à tous.

Ils le font en combinant des innovations triées sur le volet de certains des smartphones les plus avancés de Samsung Electronics avec des fonctionnalités de base que les utilisateurs de Galaxy connaissent et aiment. Des appareils photo de qualité professionnelle aux batteries longue durée et aux écrans ultra-réactifs, la série Galaxy A offre tout ce dont vous avez besoin pour faire passer votre expérience mobile au niveau supérieur.

Regardez les vidéos ci-dessous pour en savoir plus sur les derniers ajouts à la famille Galaxy.

Capturez vos moments préférés avec facilité

Que nous capturions un moment idiot avec un animal de compagnie ou que nous filmions un coucher de soleil inoubliable, le smartphone est devenu notre appareil incontournable pour préserver nos moments préférés. Avec les Galaxy A52, A52 5G et A72, vous pouvez capturer vos moments préférés en toute simplicité grâce à une suite de fonctionnalités d’appareil photo impressionnantes.

Améliorez votre navigation et vos jeux avec des écrans à taux de rafraîchissement élevé

Que vous parcouriez le flux social de votre photographe préféré ou que vous jouiez au dernier jeu occasionnel à la mode, les affichages à taux de rafraîchissement élevé vous offrent des visuels plus fluides et plus agréables. Les Galaxy A52, A52 5G et A72 sont les derniers à rejoindre la liste d’appareils à taux de rafraîchissement élevé de Samsung. Avec des écrans à 90 Hz sur les Galaxy A72 et A52 et un écran à 120 Hz sur le Galaxy A52 5G, vous pouvez faire défiler et jouer en toute simplicité.

Avec 800 nits de luminosité, vous pouvez toujours voir votre écran même en plein jour, et avec la technologie Eye Comfort Shield réduisant la lumière bleue, les Galaxy A52, A52 5G et A72 offrent toujours une expérience visuelle confortable.

Branchez-vous sur l’écosystème Galaxy

Dans notre monde de plus en plus sans fil, où nous nous déplaçons souvent entre nos ordinateurs portables, tablettes et smartphones, une expérience transparente est plus importante que jamais. Que vous trouviez vos clés avec SmartTag ou que vous partagiez une chanson avec des amis via Music Share, les Galaxy A52, A52 5G et A72 vous aident à vous connecter facilement à l’écosystème Galaxy.

Mettez la commodité dans votre poche avec les fonctionnalités de base de Galaxy

Ce qui rend les appareils Galaxy formidables, ce sont les fonctionnalités de base Galaxy qui mettent puissance et commodité dans votre poche. De leurs batteries longue durée aux haut-parleurs stéréo qui offrent une expérience audio de haute qualité, les Galaxy A52, A52 5G et A72 regorgent de fonctionnalités incroyables qui facilitent la vie.