Vidéo déchirante de la victime de la fusillade Olivia Pratt-Korbel, 9 ans, souriante et jouant avec son cousin partagé dans un hommage émotionnel

LA famille d’Olivia Pratt-Korbel a partagé une vidéo de leur “petit ange” dans un hommage déchirant.

La petite Olivia, neuf ans, a été abattue chez elle à Liverpool après avoir été prise entre deux feux d’une attaque de gang présumée.

On peut voir Tragic Olivia sourire dans les images, partagées dans le cadre d’un hommage

L’oncle d’Olivia a déclaré que cette photo du jeune hanterait son assassin pour toujours

Le cousin Luke Korbel a déclaré qu’Olivia avait toujours le sourire aux lèvres et qu’elle “nous manquera à chacun d’entre nous” dans un hommage en ligne.

Il a partagé une vidéo de lui-même et d’Olivia où il lui fait dire des phrases à la caméra, notamment “fromage” et “oui notre enfant”.

Et un autre clip montre Olivia ouvrant des cadeaux de Noël et criant avec enthousiasme : “Regarde ce que j’ai !”

Luke a écrit: “Regardez ce sourire, vous étiez un sur un million, vous aviez toute la vie devant vous, dans deux semaines, vous auriez dû retourner à l’école pour commencer une nouvelle année avec tous vos amis.

“J’ai juste l’impression d’être coincé dans un rêve, ça ne me semble pas du tout réel. JEUNE DE NEUF ANS et pris de nous tous, déchirant n’est pas le mot pour ça.

“En entendant les histoires de tout le monde qu’ils ont eues avec vous, en voyant des photos près de chaque publication ou notification, cela ne semble tout simplement pas réel, il n’y a pas de mots du tout, comment cela se passe-t-il, mec.

“J’espère que tu fais du vélo là-haut comme tu l’aurais toujours fait parce que je t’aime parce que nous n’arrêterons jamais de nous battre, pour toujours notre petit ange.”

La police poursuit toujours le tireur masqué qui a fait irruption chez elle et a pulvérisé des balles avec “un mépris total”.

L’oncle d’Olivia, Peter Korbel, a également rendu hommage à Olivia avec une photo poignante du jeune souriant à la caméra.

Il a écrit: “Notre famille se souviendra de cette photo de ma belle nièce avec bonheur et fierté … cette petite fille effrontée avec l’attitude Korbel jetée dedans et puis quelques xx mais pour la racaille qui a fait ça, cette photo va hanter vous pour le reste de vos jours…

“RIP BBY GIRL NYT MAGNIFIQUE XX”.

La cousine d’Olivia, Rebecca, a également rendu hommage au jeune “fou et beau” dans un poste émouvant.

Elle a écrit: “Petite fille, je ne pense pas que moi ou la famille trouverons jamais les mots pour décrire le chagrin que nous avons tous ressenti ces dernières 24 heures.

“Nous n’avons pas seulement perdu ‘Our Liv’, nous avons perdu une fille, une sœur, une nièce, une cousine et une petite-fille. Notre petite Liv qui était pleine de vie, pleine d’audace et savait très certainement ce qu’elle voulait dans la vie. Tu avais tellement de potentiel et une belle vie bien remplie à mener.

“Je ne peux que m’excuser pour le monde cruel dans lequel nous vivons et les monstres qui s’y trouvent. Mon cœur me fait tellement mal et je ne pense pas que nous pourrons jamais digérer ce qui s’est passé.

“Nous trouverons qui a fait ça et nous obtiendrons justice pour toi, petite fille. Lewis et moi t’aimons tellement que ça fait mal. Toujours 9 ans”.

Rebecca a déclaré qu’elle savait que la famille avait “non seulement le cœur de la ville, mais le cœur d’une nation derrière nous tous”.

Elle a ajouté: “Mettons cela en action et retirons ces armes de notre rue. Aucune autre famille ne devrait JAMAIS avoir à endurer la douleur que nous en tant que famille et en particulier ma tante Cheryl avons subie.

“Aucun autre enfant ne devrait avoir à perdre la vie à cause de ces crimes insensés. Pour toujours et toujours dans nos cœurs bébé”.

Cela survient après que la police a confirmé que la cible de tir prévue avait été détenue à l’hôpital pour avoir enfreint les conditions de son permis.

Joseph Nee avait récemment été libéré de prison après avoir été condamné à 45 mois de prison pour cambriolage.

L’homme de 35 ans, qui vit près du domicile d’Olivia, faisait partie d’un gang qui menait des flics dans une poursuite de 125 mph à travers le Cheshire et le Merseyside.

Nee a déjà été mis en cage pendant six ans et demi en 2009 pour son rôle dans un gang qui a inondé Liverpool d’héroïne et de crack.

Il est apparu hier soir que le filet se refermait après que deux sources se soient présentées avec un nom potentiel du suspect.

Des raids ont été effectués à travers Liverpool hier liés à la criminalité armée dans la ville à la suite d’une série de fusillades qui ont fait trois morts, dont la petite Olivia.

On pense que le jeune innocent a été pris entre les feux d’une attaque de gangs tit-for-tat.

Les officiers ont raconté comment le bain de sang s’est déroulé lundi lorsque Nee s’est précipitée dans la maison d’Olivia pour échapper à un homme armé qui lui a tiré dessus et à un deuxième homme dans la rue.

Maman Cheryl semblait avoir ouvert la porte d’entrée pour voir quel était le remue-ménage lorsqu’il s’est introduit de force à l’intérieur.

Le tireur a ensuite suivi et a commencé à parsemer la maison de balles – frappant d’abord Cheryl puis Olivia, qui se tenait derrière sa mère.

Tragiquement, Olivia a été déclarée morte peu de temps après, tandis que sa mère a été soignée pour une blessure par balle au poignet.

La cible visée, Nee, a été soignée pour de multiples blessures au haut du corps.

Alors qu’Olivia était mourante, ses amis sont venus le chercher dans une Audi noire et l’ont emmené à l’hôpital.

La police de Merseyside a lancé un appel passionné à l’information alors qu’elle s’est engagée à “ne pas se reposer tant que les responsables ne seront pas mis derrière les barreaux”.

La constable en chef Serena Kennedy a déclaré que le meurtre “choquant” “franchit toutes les frontières” alors qu’elle faisait appel à la “fraternité criminelle” de Liverpool pour obtenir des informations.

Luke a partagé les clips déchirants dans un hommage poignant à son jeune cousin

Un autre clip montre le jeune tragique ouvrant un cadeau de Noël

Olivia a été abattue chez elle à Liverpool Crédit : Facebook

Joseph Nee était la victime visée de l’attaque Crédit : Police du Cheshire