Vidéo de Tire Nichols: la police de Memphis publie des images d’un contrôle routier mortel

Les responsables de Memphis ont publié vendredi soir une vidéo d’un arrêt de la circulation du 7 janvier qui s’est soldé par le passage à tabac meurtrier par la police de Tire Nichols, un automobiliste noir de 29 ans.

La séquence vidéo troublante, qui a été diffusée en plusieurs parties, fait la lumière sur les événements fatals. Dans une vidéo, qui provient d’une caméra du corps de la police, on peut entendre Nichols crier “maman” alors qu’il était au sol avec des policiers qui l’entouraient.

Certaines des images chaotiques montrent des officiers donnant des coups de poing et de pied à Nichols. Un officier a crié qu’il allait « vous foutre en l’air ».

La séquence vidéo montre également le début de la rencontre de Nichols avec la police. « Foutez le camp de la voiture ! un officier a crié plusieurs fois.

Nichols a répondu “Je n’ai rien fait” alors qu’ils criaient “Allez sur le putain de terrain”. L’un des agents impliqués dans l’interpellation a crié « Tasez-le ! Nichols a fui les officiers; le passage à tabac mortel s’est déroulé lorsque des agents l’ont appréhendé plus tard.

La vidéo d’une caméra fixée à un lampadaire a fourni la vue la plus large du passage à tabac. Alors que Nichols, qui semblait menotté, restait au sol, un officier lui a donné un coup de pied à la tête, puis l’a fait à nouveau.

Alors que plusieurs officiers retenaient Nichols, qui ne semblait pas leur résister ni présenter de menace, un autre officier l’a frappé à plusieurs reprises avec une matraque.

Les officiers ont alors remis Nichols sur ses pieds. Il a reçu des coups de poing à plusieurs reprises et, lorsqu’il est tombé au sol, il a de nouveau reçu des coups de pied. Ils ont traîné le corps inerte de Nichols jusqu’à une voiture de police peu de temps après et l’ont assis contre le côté.

Aucun des officiers impliqués n’a semblé arrêter les coups ou aider Nichols. Cette vidéo semble montrer huit officiers qui s’affairaient alors qu’il languissait contre la voiture.

À Memphis, mais aussi dans le reste des États-Unis, les responsables avaient appelé au calme face aux manifestations prévues après la diffusion de la vidéo, qui devait être graphique et brutale.

Joe Biden avait appelé à des manifestations pacifiques, tout en reconnaissant la profonde colère attisée par l’attaque, déclarant: «La mort de Tyr est un rappel douloureux que nous devons faire plus pour garantir que notre système de justice pénale tient la promesse d’une justice équitable et impartiale, égalité de traitement et dignité pour tous.

Après la diffusion de la séquence vidéo, Biden a déclaré: «Comme tant d’autres, j’ai été indigné et profondément peiné de voir l’horrible vidéo du passage à tabac qui a entraîné la mort de Tire Nichols. C’est encore un autre rappel douloureux de la peur et du traumatisme profonds, de la douleur et de l’épuisement que les Américains noirs et bruns éprouvent chaque jour.

Les cinq anciens policiers de Memphis impliqués dans la rencontre fatale ont été inculpés jeudi de meurtre au deuxième degré, de voies de fait graves, d’enlèvement aggravé, d’inconduite officielle et d’oppression officielle dans la mort de Nichols, qui a succombé à ses blessures le 10 janvier.

“Alors que chacun des cinq individus a joué un rôle différent dans l’incident en question, les actions de chacun d’eux ont entraîné la mort de Tire Nichols et ils sont tous responsables”, a déclaré jeudi aux journalistes Steve Mulroy, le procureur du comté de Shelby. .

Les responsables de la police ont d’abord affirmé qu’une «confrontation» s’était déroulée lorsque des agents se sont approchés du véhicule de Nichols, suivie d’une autre «confrontation» lors de son arrestation.

Les cinq officiers, qui sont noirs – Tadarrius Bean, Demetrius Haley, Desmond Mills Jr, Emmitt Martin III et Justin Smith – ont été licenciés la semaine dernière.

La police de Memphis m’a dit les hommes ont enfreint “les politiques de plusieurs départements, y compris l’usage excessif de la force, le devoir d’intervenir et le devoir d’apporter de l’aide”.

Le chef de la police de la ville, CJ Davis, a décrit l’incident meurtrier comme « odieux, imprudent et inhumain ».

“En plus d’être votre chef de police, je suis un citoyen de cette communauté que nous partageons”, a fait remarquer Davis dans un vidéo. “Je suis une mère, je suis un être humain attentionné qui veut le meilleur pour nous tous.”

« Ce n’est pas qu’un échec professionnel. C’est un manque d’humanité de base envers un autre individu… et dans la veine de la transparence lorsque la vidéo sortira dans les prochains jours, vous le constaterez par vous-mêmes.

Les membres de la famille de Nichols et leurs avocats ont visionné la vidéo plus tôt cette semaine. Un avocat a déclaré que Nichols avait été attaqué pendant 3 minutes.

L’équipe juridique de la famille aurait m’a dit une autopsie indépendante a montré que Nichols “a subi des saignements abondants causés par un passage à tabac sévère”.

“C’était une piñata humaine pour ces policiers”, a déclaré aux journalistes un avocat de la famille, Antonio Romanucci. “Non seulement c’était violent, c’était sauvage.”

Ben Crump, un avocat des droits civiques de l’équipe juridique de la famille, a déclaré: “Tyre a été brutalisé par la police de Memphis, un peu comme Rodney King a été battu il y a plus de 30 ans – mais contrairement à Rodney, Tyre a perdu la vie à cause de cette violente attaque.”

Les avocats de la famille auraient déclaré que pendant le passage à tabac, qui s’est déroulé à seulement 100 mètres de la maison de sa mère, Nichols a appelé sa mère.