Vidéo de Tire Nichols: ce que montrent les images de la police de Memphis lors d’un contrôle routier mortel et d’une arrestation

Ja diffusion des images de l’agression mortelle de Tire Nichols a représenté graphiquement les coups mortels prolongés et sauvages qui ont été infligés par cinq agents du département de police de Memphis.

Mais des questions persistent auxquelles les images montées n’ont pas répondu, notamment l’infraction au code de la route alléguée qui avait conduit les agents à arrêter Nichols en premier lieu, et ce qui a poussé les agents à réagir si violemment.

Les quatre vidéos des caméras portées sur le corps des agents et de la vidéosurveillance ont été prises entre 20h24 et 21h20 le 7 janvier. Il montre le travailleur de FedEx, âgé de 29 ans, arrêté, traîné hors de sa voiture, aspergé de gaz poivré et battu lors d’un contrôle routier.

Ils sont pris à deux endroits, le coin où Nichols a été initialement arrêté près de l’intersection d’East Raines et de Ross Rds, et à environ un demi-mile de Castlegate Lane où il est battu avec des coups de poing, des coups de pied et des coups de matraque, et aspergé de poivre. .

Nichols est décédé trois jours plus tard à l’hôpital. Cinq policiers de Memphis ont été licenciés et accusés de meurtre au deuxième degré. Lundi, deux autres policiers de Memphis ont été relevés de leurs fonctions et trois pompiers de Memphis – deux ambulanciers et un lieutenant – ont été licenciés pour leur incapacité à administrer des soins médicaux adéquats à Nichols.

Les vidéos montrent des actes d’une violence intense et L’indépendant a choisi de ne pas les publier intégralement.

Première vidéo: Tire Nichols traîné hors de sa voiture et tasé

La première vidéo commence à 20 h 24 et montre un policier arriver à l’intersection d’East Raines et de Ross Rds où plusieurs policiers crient des jurons à Nichols pour qu’il sorte de sa voiture.

L’un ouvre la portière du conducteur et traîne Nichols dehors, et le force à terre.

“Je n’ai rien fait”, dit Nichols alors que les agents lui crient des ordres simultanés et contradictoires.

Tire Nichols est arrêté au coin d’East Raines et de Ross Rds vers 20 h 24 le 7 janvier (via Reuters)

“B *** h mets tes mains derrière ton dos avant que je les brise”, crie un officier. Il crie ensuite à Nichols que “je vais te casser le cul.”

“OK, vous faites vraiment beaucoup de choses en ce moment, arrêtez. J’essaie juste de rentrer chez moi », dit Nichols.

Un officier continue de crier « mets-toi au sol » alors que Nichols est allongé sur le sol en essayant de se conformer.

« Je suis à terre », répond-il.

Quatre ou cinq officiers se pressent autour de lui en continuant à lui crier dessus.

Un policier blanc sort son taser et le tire sur Nichols. Il finit par se libérer de plusieurs autres officiers qui le retiennent et s’enfuit sur la route.

Un officier le poursuit pendant environ un demi-pâté de maisons avant d’arriver à une intersection, haletant bruyamment et essoufflé.

L’agent dit par radio qu’il a déployé un taser et que le suspect est en train de courir.

“Jeune homme noir, carrure mince, jean bleu et sweat à capuche”, précise-t-il dans une description.

Deux agents discutent de se frapper avec du gaz poivré.

« Ouais, tu m’as vaporisé aussi, mais heureusement, ça n’a pas touché mon œil, juste mon sourcil », dit le premier officier.

“J’espère qu’ils lui piétinent le cul… J’espère qu’ils lui piétinent le cul.”

Vidéo deux : Une caméra montée sur un poteau montre que Nichols est battu, roué de coups de pied et matraqué

Une photo enregistrée à partir d’une caméra de police montée sur un poteau près du coin de Castlegate Lane et Bear Creek Cove (PA)

Les images d’une caméra de sécurité de la police montée sur poteau captent l’attaque après que les agents ont rattrapé Nichols à environ 800 mètres de l’arrêt de la circulation, au coin de Castlegate Lane et Bear Creek Cove à 20h33.

Le clip silencieux montre deux officiers tenant Nichols au sol. Un troisième sort d’une voiture de patrouille et donne deux coups de pied puissants à la tête de Nichols, prenant plusieurs secondes entre les frappes pour viser alors que Nichols se tord de douleur au sol.

Un quatrième officier arrive alors et se lève au visage de Nichols, semblant crier quelque chose, avant d’utiliser sa matraque pour le frapper plusieurs fois dans le dos et la tête.

Nichols se relève difficilement.

Le même policier qui a donné des coups de pied à Nichols alors qu’il était allongé sur le sol le frappe ensuite cinq fois tandis que deux autres le retiennent.

L’officier lève son bras en arrière alors qu’il tourne et frappe Nichols, délivrant chaque coup puissamment à la tête.

Nichols est instable sur ses pieds et n’essaie pas de riposter.

Un officier le traîne ensuite vers une voiture de patrouille et place Nichols assis et menotté à côté d’une voiture de patrouille.

Il s’effondre bientôt sur le sol, en détresse médicale évidente.

D’autres agents arrivent sur les lieux, haletants et essoufflés. Certains font briller leurs lampes de poche dans les yeux de Nichols et l’assoient contre la voiture.

L’un des officiers donne un coup de poing à un autre. Une séquence séparée de la caméra corporelle a capturé l’audio des officiers qui discutent de la poursuite.

“Je le frappais avec des faucheuses droites, chien”, raconte un officier.

On entend un autre dire: “J’ai sauté dedans, j’ai commencé à le bercer.”

Les médecins sont arrivés sur les lieux à 20 h 41, mais ne commencent à soigner Nichols que juste avant 21 heures, lorsque l’on entre dans le cadre et commence à s’occuper de Nichols qui est allongé sur le sol, apparemment inconscient.

L’aide a été offerte pour la première fois près de 30 minutes après le début de l’agression contre lui.

La vue de Nichols est bloquée par trois officiers.

Les images fournissent la seule vue grand angle de l’assaut meurtrier et donnent une image beaucoup plus claire de la brutalité calculée de l’assaut que celle capturée par les caméras corporelles.

Vidéo 3: Body-cam montre Nichols retenu et battu

Les images de l’une des caméras corporelles des officiers montrent la même scène que la vidéo deux avec audio.

Le clip de six minutes commence lorsque l’officier portant la caméra sort de sa voiture, alors que Nichols est retenu par deux autres officiers. Les officiers se relaient pour lancer des coups de poing à Nichols.

L’un d’eux dit: “vous voulez vous faire pulvériser à nouveau”, avant qu’il ne pulvérise du poivre directement dans les yeux de Nichols.

Un officier du département de police de Memphis asperge Tire Nichols au visage (MPD)

Nichols hurle de douleur à plusieurs reprises et appelle sa mère.

L’un des officiers crie “donne-moi tes mains mon garçon”, alors que Nichols tente de protéger ses yeux du spray.

L’officier portant la caméra s’éloigne, épuisé, pour reprendre son souffle,

“Attention, je vais te frapper à mort”, dit-il alors que trois autres officiers qui retenaient Nichols s’écartent du chemin. Il délivre deux frappes avec sa matraque à la tête et au torse de Nichols.

Les officiers continuant à crier à Nichols de leur montrer ses mains.

Un autre officier arrive alors que les coups continuent. On peut entendre Nichols gémir et implorer les officiers de s’arrêter.

“Cette mère****** m’a fait m’arroser moi-même”, dit l’un d’eux.

Vidéo 4 : Tire Nichols crie pour sa mère

Un clip de 20 minutes de la caméra corporelle d’un autre officier montre le début des coups au deuxième endroit sur Castlegate Lane.

La séquence est obscurcie quelques instants car il semble que la caméra ait été renversée par l’officier qui la portait.

L’audio capte les officiers qui crient à plusieurs reprises “donnez-moi vos mains”.

Des officiers de l’unité Scorpion de Memphis discutent du passage à tabac brutal de Tire Nichols. (Département de police de Memphis)

On peut entendre Nichols gémir et appeler sa mère encore et encore. Sa maison n’était qu’à quelques centaines de mètres.

Lorsque les images reprennent, un Nichols ensanglanté est menotté et calé contre le véhicule de police. Un officier braque une lumière directement dans ses yeux.

Six autres officiers se tiennent autour et discutent de la poursuite.

Celui qui boite et se plaint que sa jambe lui fait mal semble être le même officier qui a été vu en train de donner un coup de pied à Nichols à la tête.

“J’ai pulvérisé, vous avez pulvérisé, (nom d’un autre officier) tasé”, a déclaré un officier.

Ils discutent ensuite de la façon dont le suspect a tenté de saisir l’arme de l’un des policiers. Il n’y a aucune preuve dans les images publiées par Memphis PD que Nichols le fasse.

“Il avait la main sur mon arme, cet enfoiré y allait”, dit l’un d’eux, comparant apparemment des notes sur les justifications potentielles de l’agression brutale.

Les agents discutent ensuite de l’incident qui a conduit au contrôle routier initial, l’un d’entre eux disant que Nichols avait refusé un ordre d’arrêt et avait fait une embardée en heurtant presque sa voiture.

« Il s’est arrêté au feu rouge et a allumé son clignotant. Alors nous avons sauté de la voiture, merde est parti de là.

Alors qu’ils continuent à discuter, on peut voir Nichols s’effondrer à nouveau. L’officier s’approche de lui et alors qu’il se débat au sol, l’un des officiers lui dit à plusieurs reprises : “Tu ne peux aller nulle part.”

Les officiers supposent que Nichols se droguait.

Contexte clé qui manque dans les vidéos

La police de Memphis initialement dit dans un communiqué que Nichols avait été arrêté pour conduite imprudente.

Dans une interview avec CNN avant la diffusion de la vidéo, le chef de la police, Cerelyn Davis, a déclaré qu’un examen des images de caméra disponibles n’avait permis de trouver aucune preuve à l’appui.

Chef de la police de Memphis Cerelyn Davis (Presse associée)

“Même si quelque chose s’est produit avant cet arrêt, nous n’avons pas été en mesure de le prouver”, a-t-elle déclaré.

Dans une interview séparée avec le Washington PostMme Davis a expliqué que Nichols avait été initialement arrêté par un officier conduisant un tout nouveau véhicule banalisé utilisé pour des opérations de surveillance qui n’avait pas de caméra de tableau de bord.

Elle n’a pas été en mesure de fournir des informations sur ce qui a conduit à la première altercation ou sur la raison pour laquelle l’agent conduisait une voiture banalisée.

Mme Davis a déclaré que les agents étaient déjà dans un état d’agitation lorsqu’ils ont arrêté Nichols et avaient affirmé qu’il conduisait du mauvais côté de la route.