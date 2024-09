Vidéo de Taylor Swift et Travis Kelce chantant à l’US Open

Au cas où vous ne l’auriez pas remarqué, Taylor Swift et Travis Kelce sont arrivés à l’US Open et étaient d’une gentillesse sans précédent. Il y avait des baisers, des câlins et des chants. Apparemment, ces deux-là sont de grands fans de « I Believe in a Thing Called Love » de The Darkness parce qu’ils ont complètement perdu la tête quand la chanson a été jouée en plein match.

Moi personnellement ? J’ai regardé ça dix fois. Et la partie de la chanson qu’ils chantent est…

« Te toucher, me toucher

Te toucher parce que tu me touches

Je crois en une chose appelée l’amour

Écoute juste le rythme de mon cœur

Il y a une chance que nous puissions y arriver maintenant

Nous allons danser jusqu’au coucher du soleil

Je crois en une chose appelée l’amour, hoo-ooh »

…juste au cas où vous voudriez chanter tout seul à la maison tout en serrant l’écran de votre téléphone en regardant cela.

Quoi qu’il en soit, rappelons que Taylor et Travis ont eu quelques jours très chargés avec de multiples apparitions à New York, notamment au mariage de Karen Elson et Lee Foster aux Electric Lady Studios.

PTR/Étoile Max//Getty Images

Où apparaîtront-ils ensuite, demandez-vous ? Cela reste à déterminer, mais les VMA 2024 auront lieu mercredi de la semaine prochaine, je le dis simplement. Quoi qu’il en soit, Taylor est en pause de l’Eras ​​Tour pour le reste du mois et profite clairement de son temps libre !