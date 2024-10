Vidéo de surf du prince Harry

Aujourd’hui, preuve que le prince Harry est complètement et totalement chez lui en Californie, le royal semble s’être mis au surf. Et il… excelle ! Au moins d’après cette vidéo de la surfeuse Raimana Van Bastolaer, qui a posté des images du prince Harry ~ surfant sur les vagues ~ au Kelly Slater Surf Ranch en Californie.

Impressionnant, à vrai dire.

Pendant que nous sommes ici / dans d’autres actualités sur le prince Harry, vous vous souvenez en mai 2023, lorsque le roi Charles l’a carrément expulsé, lui et Meghan Markle, de Frogmore Cottage ? Eh bien, apparemment, ils se sont retournés et ont acheté une maison de vacances en Europe.

Pour rappel, le roi Charles avait expulsé le couple royal après la publication des mémoires du prince Harry, De rechange. À l’époque, un représentant des Sussex avait déclaré Page six que « Nous pouvons confirmer que le duc et la duchesse de Sussex ont été priés de quitter leur résidence à Frogmore Cottage ».

Passons à maintenant, et le Courrier quotidien rapporte que Meghan et Harry ont acheté une maison de vacances au Portugal, où la princesse Eugénie et son mari Jack Brocksbank possèdent également un logement au bord de la mer. Harry et Eugénie sont restés proches malgré le drame de la famille royale, il est donc logique que lui et Meghan veuillent un endroit à proximité !

Pour information, Frogmore Cottage a été offert au prince Harry et à Meghan Markle comme cadeau de mariage, mais le couple n’y a vécu que peu de temps avant de décider de déménager en Amérique. Techniquement, le Crown Estate est propriétaire de la propriété et lorsque les Sussex ont été expulsés, le roi Charles a tenté de faire emménager son frère en disgrâce, le prince Andrew (il a refusé). On ne sait pas clairement qui habite la propriété ces jours-ci.

Bref, je vais revoir cette vidéo de surf, au revoir.