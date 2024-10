​​​Vidéo de sexe présumée de Diddy avec une célèbre célébrité en train d’être « shoppée »

« Les noms que nous allons citer, en supposant que nos enquêteurs confirment et corroborent ce qui nous a été dit, sont des noms qui vont vous choquer » Recevez les dernières nouvelles de Mark Daniell directement dans votre boîte de réception S’inscrire Photo par ANGELA WEISS / AFP via Getty Images

Contenu de l’article Une prétendue sex tape de Sean « Diddy » Combs engagé dans un acte explicite avec une autre célébrité de premier plan est « recherchée », selon l’avocat de l’un des derniers accusateurs du rappeur.

Contenu de l’article Une équipe d’avocats a annoncé mardi qu’elle allait intenter 120 poursuites pour agression sexuelle contre Combs, qui a été inculpé le mois dernier de complot de racket et trafic sexuel. « Le plus grand secret de l’industrie du divertissement, qui n’en était pas du tout, a finalement été révélé au monde », a déclaré Tony Buzbee, l’un des principaux avocats, lors d’une conférence de presse à Houston. «Le mur du silence est désormais brisé.» Lavocat Ariel Mitchell-Kidd a déclaré à Laura Ingle de NewsNation que des vidéos de Combs filmant des cas d’abus sexuels, dont une aux côtés d’un nom « plus médiatisé », sont susceptibles de faire surface. « Il y a déjà eu des fuites de cassettes à Hollywood, mais une personne en particulier m’a contacté pour acheter une vidéo particulière », a affirmé Mitchell-Kidd.

Contenu de l’article

Contenu de l’article «Je peux dire que la vidéo était pornographique. C’était dans sa maison d’Atlanta, et il semble que la personne ne regarde pas la vidéo. Pour moi, il ne semble pas que cette personne sache qu’elle est filmée », a ajouté Mitchell-Kidd. Mitchell-Kidd a également partagé des détails concernant un viol présumé de son client en 2018. « Elle m’a contacté il y a quelques semaines. Elle m’a appelé et m’a parlé de son agression et de son évasion », a déclaré Mitchell-Kidd. « Elle était chez un ami qui avait des liens avec l’industrie et Diddy a décidé de venir à la maison. » Mitchell-Kidd a allégué que son client avait découvert que Combs prévoyait de la trafiquer à des fins sexuelles. «Cela lui a valu de se faire servir un verre. Elle a commencé à se sentir étourdie. Combs l’a agressée sexuellement avec un objet inanimé. … Et puis a ordonné à un autre homme de l’agresser sexuellement pendant qu’il la regardait et se faisait plaisir », a déclaré Mitchell-Kidd.

Contenu de l’article La victime présumée a réussi à s’enfuir dans la rue, sous la surveillance d’un voisin. Nous nous excusons, mais cette vidéo n’a pas pu se charger. Lire la vidéo Après de nombreuses allégations de femmes l’accusant d’agression sexuelle, Combs, 54 ans, a été arrêté le 16 septembre à Manhattan et accusé de complot de racket et de trafic sexuel, ses crimes présumés remontant à plus d’une décennie. Selon un acte d’accusation criminel, Combs, qui s’est vu refuser la libération sous caution et est toujours en détention au Metropolitan Detention Center de Brooklyn, est accusé d’avoir utilisé son « pouvoir et son prestige » pour inciter des victimes féminines et des travailleurs du sexe à se livrer à des activités sexuelles droguées et minutieusement produites. des performances baptisées « Freak Offs » que le rappeur a arrangées, auxquelles il a participé et souvent enregistrées en vidéo. Les événements duraient parfois plusieurs jours et Combs et les victimes recevaient souvent des liquides intraveineux pour récupérer, indique l’acte d’accusation.

Contenu de l’article « Il a utilisé les enregistrements embarrassants et sensibles qu’il a réalisés des « Freak Offs » comme garantie contre les victimes, et l’acte d’accusation allègue qu’il a maintenu le contrôle sur les victimes de plusieurs manières, notamment en leur donnant de la drogue, en leur donnant et en menaçant de leur enlever des drogues. un soutien financier ou un logement, en leur promettant des opportunités de carrière, en surveillant leurs déplacements et même en dictant leur apparence physique », a déclaré le procureur américain Damian Williams. Les procureurs ont déclaré que les victimes avaient peur pour leur sécurité et allèguent que Combs a utilisé des armes à feu pour menacer et intimider les participants. Photo de Yuki Iwamura / LA PRESSE ASSOCIÉE Une autre femme a poursuivi Combs la semaine dernière, alléguant que Tu vas me manquer Le hitmaker et son chef de la sécurité l’ont violée et l’ont enregistré en vidéo dans son studio d’enregistrement de New York en 2001.

Contenu de l’article S’il est reconnu coupable, Combs, qui a plaidé non coupable, pourrait passer le reste de sa vie derrière les barreaux. Buzbee a déclaré lundi lors de sa conférence de presse que les agressions présumées avaient eu lieu à New York, Californie et Floride. « Le jour viendra où nous nommerons d’autres noms que Sean Combs. Et il y a beaucoup de noms », a déclaré Buzbee. « Les noms que nous allons citer, en supposant que nos enquêteurs confirment et corroborent ce qui nous a été dit, sont des noms qui vont vous choquer », a-t-il ajouté. Sur les 120 victimes présumées, 25 étaient mineures au moment des agressions présumées. Un individu a affirmé qu’il avait 9 ans lorsqu’il avait été maltraité, a déclaré Buzbee. Les allégations remontent à 1991 et se poursuivent jusqu’à cette année. Erica Wolff, avocate de Combs, a nié ces affirmations dans un communiqué publié mardi.

Contenu de l'article « Comme l'a souligné l'équipe juridique de M. Combs, il ne peut pas répondre à toutes les allégations infondées dans ce qui est devenu un cirque médiatique imprudent. Cela dit, M. Combs nie catégoriquement et catégoriquement comme fausse et diffamatoire toute affirmation selon laquelle il aurait abusé sexuellement de qui que ce soit, y compris des mineurs. Il a hâte de prouver son innocence et de se faire valoir devant un tribunal, où la vérité sera établie sur la base de preuves et non de spéculations. Combs, qui fait appel de la décision d'un juge fédéral de le maintenir en prison en attendant son procès, doit revenir devant le tribunal la semaine prochaine. — Avec des fichiers de The Associated Press [email protected]

