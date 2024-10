Vidéo de pesée UFC 308 – MMA Fighting

Lors des pesées de l’UFC 308, les 26 combattants de la carte de combat UFC de samedi montent sur la balance vendredi matin à Abu Dhabi. Regardez la diffusion en direct de MMA Fighting des pesées officielles ci-dessus.

Le champion poids plume de l’UFC Ilia Topuria et le champion « BMF » Max Holloway se rencontrent dans l’événement principal et ne peuvent pas peser plus de 145 livres, la limite maximale pour un combat de championnat poids plume.

Les pesées officielles de l’UFC 308 auront lieu vendredi à 1 h HE.

Les pesées cérémonielles de l’UFC 308 auront lieu vendredi à 10 h HE.

Consultez les résultats de la pesée de l’UFC 308 ci-dessous.

Carte principale (ESPN+ PPV à 14 h HE)

Ilia Topuria (145) contre Max Holloway (145)

Combattant remplaçant : Diego Lopes (145)

Robert Whittaker (185,5) contre Khamzat Chimaev (186)

Magomed Ankalaev (204,5) contre Aleksandar Rakic ​​(206)

Lerone Murphy (145,5) contre Dan Ige (146)

Shara Magomedov (185) contre Armen Petrosyan (186)

Préliminaires (ESPN+ à 10 h HE)

Ibo Aslan (205) contre Raffael Cerqueira (203)

Geoff Neal (171) contre Rafael dos Anjos (171)

Mateusz Rebecki (160) contre Myktybek Orolbai (159)

Abus Magomedov (185) contre Brunno Ferreira (185,5)

Kennedy Nzechukwu (241) contre Chris Barnett (264)

Farid Basharat (147) contre Victor Hugo (145,5)

Ismail Naurdiev (185) contre Bruno Silva (186)

Rinat Fakhretdinov (171) contre Carlos Leal (169,5)