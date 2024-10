Vidéo de pesée UFC 307 – MMA Fighting

Lors des pesées officielles de l’UFC 307, les 24 combattants de la carte de combat UFC de samedi montent sur la balance vendredi soir à Salt Lake City. Regardez la diffusion en direct de MMA Fighting des pesées officielles ci-dessus.

Le champion des mi-lourds de l’UFC, Alex Pereira, et Khalil Rountree Jr. se rencontrent dans l’événement principal et ne peuvent pas peser plus de 205 livres, la limite maximale pour un combat de championnat des mi-lourds.

La vidéo de pesée officielle de l’UFC 307 commence à 11 h HE et les faits saillants sont ci-dessous.





Les pesées cérémonielles de l’UFC 307 auront lieu à 18 h HE.

Consultez les résultats de la pesée de l’UFC 307 ci-dessous.

Carte principale (ESPN+ à 22 h HE)

Alex Pereira (205) contre Khalil Rountree Jr. (205)

Raquel Pennington (135) contre Julianna Peña (134,5)

José Aldo (136) contre Mario Bautista (136)

Ketlen Vieira (136) contre Kayla Harrison (136)

Roman Dolidze (185,5) contre Kevin Holland (185,5)

Carte préliminaire (ESPNEWS/ESPN+ à 20 h HE)

Stephen Thompson (171) contre Joaquin Buckley (170,5)

Marina Rodriguez (115,5) contre Iasmin Lucindo (116)

César Almeida (185,5) contre Ihor Potieria (185,5)

Austin Hubbard (156) contre Alexander Hernandez (156)

Premiers préliminaires (ESPN+ à 18 h 30 HE)

Ryan Spann (205,5) contre Ovince Saint Preux (205,5)

Carla Esparza (115,5) contre Tecia Pennington (115)

Court McGee (170) contre Tim Means (171)