Vidéo de mariage de Sidharth Malhotra-Kiara Advani éditée dans le style des années 90 par un utilisateur de Twitter

Kiara Advani et Sidharth Malhotra se sont mariés et leur vidéo de mariage est rêveuse et romantique comme prévu. Le battage médiatique autour des grands mariages de Bollywood est irréel et le mariage de Sid-Kiara, tout comme celui de Ranveer Singh-Deepika Padukone ou de Katrina Kaif-Vicky Kaushal avant eux, a fait sensation parmi les fans sur les réseaux sociaux pendant des jours. Tous les yeux avaient été braqués sur Instagram du couple alors que les gens attendaient que leurs photos de mariage tombent et quand ils l’ont fait, ils n’ont pas déçu.

À l’époque où la technologie numérique n’était ni aussi accessible ni aussi développée, les “montages shaadi” avaient l’air très différents. Un utilisateur de Twitter a fait une telle version de la vidéo de mariage de Sid-Kiara et les gens l’ont trouvée hilarante.

Battakh pr hi to baith kr inhone entry kiya tha — Avïnash Tiwari (@avinaash_ft) 10 février 2023

Kuch haters bolre hai ki Ek dusra video hai wo asli hai mais nous connaissons la vérité— Shreyas Aher (@ShreyasAher7) 10 février 2023

Bhai ye Sid aur kiara ne dekh liye toh divorce ho jaega — Samyak Jain (@samguy3103) 10 février 2023

Les gens se sont exceptionnellement investis dans le mariage de Sid-Kiara. Avant l’événement principal, certains paparazzi semblaient même confondre hilarante un touriste étranger à l’aéroport de Jaisalmer avec un invité au mariage de Sid-Kiara. L’homme, qui n’avait aucune idée de ce qui se passait, l’a accepté calmement, a donné à tout le monde son compte Instagram et leur a dit de le suivre, puis a révélé qu’il n’avait aucune idée de ce dont tout le monde parlait. L’homme leur a dit avec jovialité qu’il était venu visiter les magnifiques déserts et qu’il ne savait pas qui était Sid-Kiara.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici