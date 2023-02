Vidéo de longues files d’attente devant le premier Tim Hortons du Pakistan

Le Pakistan est actuellement confronté à la pire crise économique en raison de son évasion fiscale généralisée et de sa mobilisation minimale des ressources intérieures. Dans ce pays à court d’argent, l’inflation élevée de 48 ans a entraîné une flambée des prix de la nourriture, de l’électricité et d’autres produits de première nécessité. Mais bien qu’il prétende être en faillite, le Pakistan a donné la plus grande ouverture jamais réalisée au café canadien Tim Hortons. Le 10 février, Lahore au Pakistan a été témoin de l’ouverture de son premier magasin de la chaîne de cafés, qui a enregistré une fréquentation record. A tel point que les Pakistanais ont fait la queue devant le point de vente, juste pour prendre une tasse de café de la marque multinationale. Maintenant, plusieurs vidéos et photos des longues files d’attente à l’extérieur du point de vente font le tour d’Internet, les utilisateurs remettant en question les affirmations de la nation sur la crise financière.

Un utilisateur de Twitter a partagé un clip montrant plusieurs lignes à l’extérieur du premier point de vente Tim Hortons de Lahore. Dans le tweet, la personne qui enregistre la même chose peut être entendue exprimer son choc face à l’État, alors que la nation subit des turbulences économiques. Tout en partageant la vidéo, l’utilisateur a écrit dans la légende.

Tim Hortons 🇨🇦🍁a ouvert son premier magasin à Lahore aujourd’hui. La petite tasse de café ☕️ vous coûtera Rs. 650 (2,40 $) et vérifiez les files d’attente à l’extérieur du magasin. Pourtant, nous disons qu’il n’y a pas d’argent et nous supplions le monde de nous en donner. Honte au gouvernement inapte et à son établissement. Tellement triste pic.twitter.com/LlF3EIYvcJ– Sajid Butt (retraité) Lieutenant-colonel (@SajidSa33306790) 12 février 2023

Un autre utilisateur a tweeté : « Longues files d’attente, salle comble, pas de place dans le parking, presque chaotique. Tim Hortons à 9h00 à Lahore le premier jour. Kithe a-t-il mehengye ? »

“Alors que la vente du premier jour de Tim Hortons au Pakistan bat le record de la plupart des ventes dans le monde, le monde doit se moquer de nous, nous sommes au bord du défaut, nos gens meurent de faim mais profitons d’une tasse de goût ordinaire hors de prix café », a lu une réaction d’un autre utilisateur.

Alors que la vente du premier jour de Tim Hortons au Pakistan bat le record de la plupart des ventes dans le monde, le monde doit se moquer de nous, nous sommes au bord du défaut, nos gens meurent de faim mais profitons d’une tasse de café au goût ordinaire hors de prix pic.twitter.com/Cs2tgwy7w2— Ayeshay (@champagne_lassi) 12 février 2023

Un autre a écrit : « Plus de 60 % de la population du Pakistan vit sous le seuil de pauvreté, tandis que les autres ont battu le record de ventes de 61 ans de Tim Hortons.

Le chanteur pakistanais Farhan Saeed a qualifié la nation à deux facettes et a écrit : « Il y a 2 Pakistan(s), l’un qui est dans la file d’attente des magasins de services publics pour l’aata et le ghee, et l’autre est chez Tim Hortons. Ça me fait peur, qu’il n’y ait rien au milieu qui me fasse peur.

Une section d’Internet a également appelé le Pakistan à parler de la situation économique “inimaginable” du pays (comme l’a dit le Premier ministre Shahbaz Sharif) tout en dépensant des milliers de dollars en café de la marque renommée.

