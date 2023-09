Vidéo de l’interpellation d’Elijah McClain par la police, montrée alors que les policiers étaient jugés pour la mort d’un homme noir

BRIGHTON, Colorado (AP) – La mère d’Elijah McClain a quitté une salle d’audience du Colorado en larmes vendredi après que les procureurs ont montré une séquence vidéo de l’homme noir de 23 ans coincé par des policiers lors d’une confrontation mortelle en 2019, qui a pris de l’importance lors des manifestations à l’échelle nationale. sur la discrimination raciale et la force excessive dans la police.

Deux policiers de la banlieue d’Aurora à Denver sont jugés pour homicide involontaire et autres accusations criminelles. L’épisode a été filmé par les caméras de la police, et les procureurs s’appuient fortement sur ces images pour convaincre les jurés qu’une force excessive a contribué à la mort de McClain.

La nuit où il a été arrêté, McClain rentrait chez lui à pied depuis un dépanneur en portant un masque de coureur. Les policiers répondaient à un signalement faisant état d’une personne « sommaire » dans le quartier. McClain portait le masque parce que l’anémie lui donnait froid, ont déclaré plus tard ses proches.

La confrontation a rapidement dégénéré et les policiers l’ont emmené au sol. McClain a perdu connaissance au moins une fois après qu’un officier l’ait placé dans une cale cervicale en appuyant contre son artère carotide.

McClain, massothérapeute que ses proches ont décrit comme un doux introverti, a vomi à plusieurs reprises après la prise du cou. Il est resté au sol pendant 15 minutes avant que les ambulanciers ne lui administrent 500 milligrammes de kétamine. Il a subi un arrêt cardiaque sur le chemin de l’hôpital et a été retiré du système de réanimation trois jours plus tard.

La prise de conscience raciale aux États-Unis qui a suivi le meurtre de George Floyd par la police de Minneapolis a suscité un regain d’intérêt pour la mort de McClain. Des accusations dans cette affaire ont été portées en 2021 après que le procureur général du Colorado a convoqué un grand jury d’État pour enquêter.

Un rapport révisé du coroner a déterminé qu’un puissant sédatif appelé kétamine administré par les ambulanciers paramédicaux à McClain a joué un rôle clé dans sa mort.

Sheneen McClain, la mère d’Elijah, était assise au premier rang de la salle d’audience pour un troisième jour et semblait respirer profondément pendant que les clips vidéo étaient projetés pendant environ une heure.

Elle a refusé une offre de mouchoirs alors qu’elle était assise à côté des avocats de l’État au début de la séquence, mais a quitté la salle d’audience en larmes à la fin. Elle a sangloté alors qu’elle était escortée dans un bureau au bout du couloir et est revenue pour assister au témoignage environ une heure plus tard.

La vidéo diffusée vendredi a été améliorée par l’accusation pour supprimer les sons gênants et éclaircir les images de la confrontation du 24 août 2019. Certains jurés ont pris des notes et l’un d’eux a semblé s’assoupir pendant que les images étaient diffusées dans la salle d’audience après que les lumières aient été baissées.

Alors que la lutte commence, on peut entendre McClain dire « J’ai l’intention de reprendre mon pouvoir », et l’un des officiers par radio pour demander de l’aide supplémentaire dit : « Donnez-nous plus d’unités. Nous le combattons. Les événements ne peuvent pas être clairement vus lorsque les agents et leurs caméras bougent.

Bientôt, des cris et des gémissements étouffés se font entendre de la part de McClain. Il s’excuse puis semble essayer de s’expliquer, mais les policiers ne répondent pas. «Je m’appelle Elijah McClain. J’essayais juste de rentrer à la maison. Je suis juste différent. Je suis juste différent. Je suis vraiment désolé », dit McClain.

Lorsqu’un policier lui dit d’arrêter de bouger, McClain répond : « Je n’essayais pas de faire ça. Je n’arrive pas à respirer correctement. On peut entendre McClain vomir et un officier ordonne à McClain de vomir loin de lui.

Les caméras corporelles des policiers se sont déclenchées alors qu’ils luttaient avec McClain au début de la rencontre, de sorte que certaines images montraient de l’herbe, un immeuble voisin et le ciel. Mais les voix des gens peuvent toujours être entendues.

Le Dr David Beuther, médecin de soins intensifs pulmonaires, a témoigné vendredi qu’il avait entendu McClain haleter pendant la rencontre et pensait que McClain avait inhalé son vomi dans ses poumons parce qu’il n’était pas en mesure de l’expulser.

La ville d’Aurora a accepté en 2021 de payer 15 millions de dollars pour régler un procès intenté par les parents de McClain. Le procès alléguait que la force utilisée par les officiers contre McClain et sa lutte pour y survivre avait considérablement augmenté la quantité d’acide lactique dans son système, conduisant à sa mort, peut-être en même temps que la forte dose de kétamine qui lui avait été administrée.

Les avocats des policiers ont soutenu que leurs actions étaient conformes aux politiques du ministère et n’étaient pas responsables de la mort de McClain. Ils ont cherché à rejeter la faute sur les ambulanciers qui ont injecté la kétamine. Des procès contre un troisième officier et deux ambulanciers sont prévus dans les prochains mois.

Brown a rapporté de Billings, Montana.

Colleen Slevin et Matthew Brown, Associated Press