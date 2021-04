En 2016, Se-don Hwang, un culturiste qui avait suivi avec succès un traitement de rééducation, s’est appuyé sur cette expérience et a créé une entreprise appelée « Strong Friend ». Suite à la création de son entreprise, Hwang a travaillé dur pour développer de nouvelles solutions d’entraînement à domicile et des produits de soins de santé intelligents. Cependant, alors qu’il luttait contre des problèmes pratiques tels que le financement de prototypes et l’amélioration de la durabilité, Hwang a vite découvert que les idées créatives et l’exécution passionnée ne suffisaient pas toujours pour se démarquer dans la « jungle des start-up » hautement compétitive.

Avec son entreprise sur ses dernières jambes en 2018, la nouvelle que le Centre Gyeongbuk pour l’économie créative et l’innovation (CCEI) tenait son ‘G-STARt UP! Pitch Day »a attiré l’attention de Hwang. Il s’est inscrit au concours et a remporté la première place. En conséquence, Hwang a été sélectionné comme l’un des « G-Star Dreamers » dans le cadre du C-Lab Outside de Samsung.

Sur la base des leçons qu’il a tirées des mentors du programme qui comprenaient des employés de Samsung Electronics possédant une expertise pertinente, Hwang a été en mesure d’améliorer la durabilité et la sécurité de ses produits. Pour l’avenir, le prochain objectif du fondateur de la start-up est d’étendre la chaîne d’approvisionnement de son entreprise à l’échelle mondiale. Regardez la vidéo ci-dessous pour voir comment le programme «G-Star Dreamers» a aidé Hwang à revitaliser son entreprise et à poursuivre son rêve.