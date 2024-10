Vidéo de la police de Phoenix utilisant un Taser et frappant un homme sourd atteint de paralysie cérébrale sous surveillance

L’arrestation d’un homme noir sourd atteint de paralysie cérébrale, qui a été frappé à plusieurs reprises et frappé par deux policiers de Phoenix en août, puis accusé de voies de fait graves et de résistance à son arrestation, a fait l’objet d’un nouvel examen.

Tyron McAlpin a été arrêté par les agents Benjamin Harris et Kyle Sue le 19 août. Mais son arrestation n’a attiré l’attention nationale que récemment après que l’un de ses avocats, Jesse Showalter, a publié une vidéo de la caméra du corps de la police et des images de surveillance de son arrestation.

Certains ont saisi les actions des policiers comme une preuve supplémentaire que le département de police de Phoenix, dont le ministère de la Justice a déclaré discrimine les minorités et fait un usage excessif de la forcea besoin d’une surveillance fédérale. Rien n’indique que les agents savaient que McAlpin était sourd ou souffrait de paralysie cérébrale avant son arrestation.

Au milieu d’un tollé général croissant, la procureure du comté de Maricopa, Rachel Mitchell, a déclaré lundi dans un communiqué que l’affaire « mérite un examen plus approfondi ». Phoenix est le siège du comté de Maricopa.

Mitchell a déclaré qu’elle avait « une grande confiance dans les avocats » qui travaillent au bureau du procureur du comté de Maricopa et dans ceux qui ont examiné l’affaire jusqu’à présent, mais qu’elle envisage d’examiner l’affaire elle-même.

« En raison de l’attention portée à cette affaire, je vais personnellement examiner l’intégralité du dossier, ainsi que la totalité de la vidéo », a-t-elle déclaré. « Je peux parvenir à une conclusion différente ou non, mais je pense que cette affaire mérite un examen plus approfondi. »

Selon un rapport d’incident de la police fourni à NBC News par l’avocat de McAlpin, peu avant 8 heures du matin le 19 août, Harris a répondu à un appel d’urgence concernant une bagarre dans un dépanneur Circle K sur E. Indian School Road.

L’appelant du 911 a déclaré qu’un homme blanc d’une vingtaine d’années était l’agresseur et qu’il se trouvait toujours dans le magasin, selon le rapport d’incident de la police. Harris a parlé avec l’homme, qui, selon lui, avait du sang séché sur son T-shirt et avait l’air échevelé, selon le récit de Harris sur l’interaction inclus dans le rapport d’incident.

L’homme a déclaré à Harris qu’il avait été agressé après avoir tenté d’arrêter le vol d’un vélo, selon le rapport d’incident. Alors qu’il parlait avec l’officier, il a désigné McAlpin, 34 ans, qui marchait à proximité, comme la personne qui l’avait agressé, selon le rapport d’incident.

Harris et Sue ont poursuivi McAlpin dans des véhicules séparés et l’ont intercepté dans le parking d’un autre magasin.

La vidéo de la caméra corporelle de Harris le montre en train de tenter d’arrêter McAlpin quelques secondes après être sorti de son véhicule. L’officier a déclaré dans son rapport qu’il l’avait fait après que McAlpin n’ait pas répondu à un ordre verbal de « s’arrêter là où vous en êtes ». L’avocat de McAlpin a déclaré qu’il était sourd et qu’il ne pouvait donc pas se conformer aux ordres des policiers.

Harris a déclaré qu’après être sorti de son véhicule et avoir tenté de saisir le bras gauche de McAlpin, McAlpin « s’est immédiatement lancé dans une agression active en donnant des coups de poing » à la tête de Harris en commençant par son bras gauche.

19 août : des policiers de Phoenix électrocutent Tyron McAlpin avec un Taser.

Dans les 15 secondes, l’un des agents dit « Tasez-le » et ordonne à McAlpin de mettre ses mains derrière son dos, montre la vidéo de la caméra corporelle. Sue frappe à plusieurs reprises McAlpin à la tête. Alors que McAlpin est face contre terre et que Sue tient sa main gauche derrière son dos, Harris Tase McAlpin et lui crie de mettre ses mains derrière son dos. Sue frappe à nouveau McAlpin dans le dos. McAlpin crie et bouge sa main droite derrière son dos. Harris dit à Sue: «Je pense que je me suis cassé la main» et Harris dit que McAlpin l’avait mordu, comme le montre la vidéo de la caméra corporelle. Une grande partie de l’interaction est capturée par la caméra corporelle de Harris. La caméra corporelle de Sue est tombée au début de l’arrestation et ne montre que le sol. L’avocat de McAlpin a nié que son client ait mordu Sue, affirmant qu’il pensait que les blessures des deux policiers résultaient de leur « attaque frénétique et violente contre Tyron ».

Une fois que McAlpin est menotté, on peut l’entendre faire une série de bruits.

L’épouse de McAlpin arrive sur les lieux quelques minutes plus tard et dit aux policiers qu’il est sourd et atteint de paralysie cérébrale, montre la vidéo de la caméra corporelle. Elle demande à la police de faire savoir à McAlpin qu’elle est sur les lieux et Harris répond : « Non. Il n’a pas besoin de savoir. McAlpin peut être vu dans la vidéo allongé sur le côté sur le sol dans le parking avec Sue, Harris et un autre agent. La femme demande les numéros de badge et les noms des policiers et leur dit qu’ils ont eu tort de l’électrocuter avec un Taser. Sa femme essaie à un moment donné de se rapprocher et Harris lui dit qu’elle doit se retirer, sinon elle sera arrêtée, montre la vidéo.

McAlpin a été inculpé de deux chefs de voies de fait graves et d’un chef de résistance à son arrestation, deux crimes, ainsi que d’un chef de délit de vol parce que l’homme blanc l’avait accusé d’avoir volé son téléphone portable, selon une plainte obtenue par NBC News. L’accusation de vol a été abandonnée en septembre.

Dans une interview lundi, Showalter a déclaré qu’il avait obtenu les vidéos et le rapport de police des parents de McAlpin. NBC News a soumis des demandes d’archives publiques pour ces fichiers et d’autres, mais ne les a pas encore reçues. Showalter a déclaré qu’il avait également demandé des vidéos pertinentes, notamment des vidéos de caméras corporelles provenant d’entretiens de police avec des travailleurs du Circle K qui ont réfuté les allégations d’agression de l’homme blanc le 19 août, ainsi que d’autres dossiers complets de l’arrestation de McAlpin auprès de la police. Il n’a pas encore reçu de réponse, a indiqué l’avocat. Il a déclaré que s’il ne recevait pas cette information d’ici novembre, il avait l’intention de poursuivre en justice en vertu des lois sur les archives publiques.

Showalter a déclaré que sa priorité reste d’obtenir l’abandon de ce qu’il a décrit comme des accusations injustes.

« Chaque fois qu’une personne fait face à des accusations criminelles, qui impliquent nécessairement une perte de ses droits civils, voire une peine de prison, cela doit toujours être la première priorité », a-t-il déclaré. « Mon objectif personnel est de m’assurer que les gens de cette communauté soient conscients de ce qui s’est produit. Et qu’une fois que les gens entendront parler de l’histoire, ils fourniront des informations supplémentaires.

Le service de police de Phoenix a déclaré lundi dans un communiqué que l’arrestation de McAlpin faisait l’objet d’une enquête interne en cours et avait été confiée au Bureau des normes professionnelles le 30 août.

Le ministère n’a pas répondu aux questions sur le statut d’emploi des agents pendant que l’enquête est menée.

La NAACP de l’Arizona a demandé qu’ils soient mis en congé administratif jusqu’à ce qu’une enquête approfondie soit menée sur leur comportement et que la communauté soit informée du calendrier de cette enquête. L’organisation a également demandé que les accusations soient abandonnées, que la police divulgue la vidéo de la caméra intégrale et les images de surveillance de l’arrestation, et que les services de police réexaminent et réforment immédiatement leurs protocoles d’interaction avec les personnes handicapées.

« Tyron n’était pas suspect d’un crime réel, il n’avait rien fait de mal et il a également des problèmes de communication. Son agression s’est produite quelques secondes après que le véhicule de police ait été garé », a déclaré Andre Miller, vice-président de l’État de l’Arizona. Conférence NAACP. « Aucune véritable communication n’était présente lors de cette rencontre. »

En juin, le Le ministère de la Justice a publié un rapport après une enquête de trois ans qui a révélé que la police de Phoenix faisait preuve de discrimination à l’égard des Noirs, des Hispaniques et des Amérindiens lorsqu’elle appliquait la loi, détenait illégalement des sans-abri, utilisait une force excessive, y compris une force meurtrière injustifiée, et que les agents ciblaient de manière disproportionnée les communautés de couleur.

Cet article a été initialement publié sur NBCNews.com