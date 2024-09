Vidéo de la pesée de l’UFC 306 – Combat MMA

Lors de la pesée officielle de l’UFC 306, les 20 combattants du programme de combat de samedi monteront sur la balance vendredi soir à Las Vegas.

Le champion poids coq de l’UFC, Sean O’Malley, et Merab Dvalishvili se rencontrent dans l’événement principal et ne peuvent pas peser plus de 135 livres, la limite maximale pour un combat de championnat des poids coq.

La vidéo officielle de la pesée de l’UFC 306 commence à 12h HE, et la diffusion en direct est ci-dessus.

La vidéo de la pesée cérémonielle de l’UFC 306 devrait commencer à 22 heures HE.

Consultez les résultats de la pesée de l’UFC 306 ci-dessous.

Carte principale (ESPN+ PPV à 22h HE)

Sean O’Malley (135) contre Merab Dvalishvili (134)

Alexa Grasso (124) contre Valentina Shevchenko (125)

Sauvegarde: Manon Fiorot (124.5)

Brian Ortega (146) contre Diego Lopes (146)

Daniel Zellhuber (155) contre Esteban Ribovics (155)

Ronaldo Rodríguez (125) contre Ode Osbourne (125)

Carte préliminaire (ESPNews/ESPN+ à 19h30 HE)

Irène Aldana (136) contre Norma Dumont (136)

Ignacio Bahamondes (156) contre Manuel Torres (156)

Yazmin Jauregui (115) contre Ketlen Souza (115)

Edgar Chairez (125,5) contre Joshua Van (125,5)

Raul Rosas Jr. (136) contre Aoriqileng (136)