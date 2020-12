Alors que le monde cherche la raison la plus élémentaire de sourire au milieu d’une pandémie qui fait rage, les mouvements de danse insensés d’un livreur qui sont devenus viraux font exactement cela, faisant sourire les internautes face à l’enthousiasme imparable du gars malgré la pénibilité de faire des livraisons.

La vidéo provenant d’une caméra de sécurité est devenue virale après qu’un utilisateur nommé Claudius a publié une vidéo sur Twitter. La vidéo montre un homme livrant un colis et en plus, faisant un spectacle de danse tout en dansant. Tout comme les mouvements d’Ibrahim Combs gagnent de nombreux internautes, l’histoire derrière elle est presque aussi impressionnante que la danse. livré un paquet et dansé pour la caméra de sécurité, il n’aurait jamais deviné qu’il deviendrait un jour viral.

Quand on regarde la vidéo, cela nous fait vraiment convenir que Combs mérite un bonus de Noël.

Vêtu d’un sweat à capuche blanc-noir et d’un jean noir, on peut voir l’homme rainurer pendant que la caméra de sécurité enregistre ses mouvements.

Partageant la vidéo, Claudius a écrit: «Quelqu’un peut-il m’aider à trouver cet homme qui a livré le colis de ma mère à Providence … il mérite un bonus de Noël.»

C’est aussi mon gars Amazon! Nous l’aimons vraiment !!! Il a toujours sa musique dans le camion et il a la meilleure attitude! – Carrie (@kikihiggi) 23 décembre 2020

Claudius, qui est musicien, a mis en ligne la vidéo avec une piste musicale. La camionnette de livraison que l’on peut voir dans la vidéo est celle de la société Amazon.

Un autre utilisateur de Twitter a déclaré: «Mon homme a des mouvements! Je ne sais pas où il détient toute cette énergie, car il travaille pour une société horriblement abusive – probablement en tant qu’entrepreneur pour qu’ils n’aient pas à lui verser de prestations. S’il tirait un muscle, il perdrait son salaire pendant des semaines… »

Un autre utilisateur a également partagé un GIF sur ce qu’il pense être la réaction d’Amazon en voyant le clip.

Ces utilisateurs parlaient apparemment des reportages sur les mauvaises conditions des employés des entrepôts d’Amazon.

En novembre, lorsque la période des fêtes s’est achevée, plus de 600 travailleurs de l’entrepôt d’Amazon à New York avaient signé et remis une pétition à l’entreprise pour améliorer les conditions de travail sur Amazon.

La pétition appelait Amazon à prolonger les deux pauses de 15 minutes des travailleurs en une pause de 30 minutes. Les travailleurs disent que cela peut prendre jusqu’à 15 minutes pour aller et revenir des toilettes de l’entrepôt. Les travailleurs ont également demandé à Amazon de fournir des services de transport en commun plus fiables à l’entrepôt.

En plus du tweet viral qui a reçu plus de 140 000 likes, Claudius a commenté qu’il avait trouvé le gars dans la vidéo. Il a également partagé le pseudo Twitter du livreur danseur. La biographie du livreur Ibrahim Combs dit: «Livreur Amazon! Homme qui danse. Vivez et soyez heureux quoi qu’il arrive!

En novembre 2020, une vidéo d’un livreur de FedEx a fait surface où il a été vu danser sur une chanson de Mariah Carey alors qu’il était dans sa camionnette de livraison.

La vidéo a été partagée par le basketteur Rex Chapman et a également été partagée par la chanteuse Mariah. Partageant la vidéo, elle avait dit: « Veuillez noter que c’est ainsi que tous mes colis doivent être livrés à partir de maintenant. »