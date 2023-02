Vidéo de la danse de la mariée, encourageant une sœur malvoyante

Nous tombons souvent sur des vidéos et des photos de festivités de mariage qui nous font sourire, chatouillent nos drôles d’os ou nous font pleurer. Le récent qui est devenu viral sur Internet montre une mariée dansant avec sa sœur malvoyante lors de sa cérémonie de sangeet. Ce n’est pas le seul point fort du clip. La mariée, influenceuse de fitness Karishma Patel, a partagé l’épisode réconfortant de son album de mariage dans un post Instagram et a parlé de son beau lien avec sa sœur aînée Chandni. Dans la vidéo, la mariée amène d’abord sa sœur malvoyante au centre de la scène tout en lui tenant les mains. Karishma et Chandni commencent alors à danser sur la chanson Eli Re Eli de Yaadein. On peut voir Chandni groover avec grâce et terminer chaque étape, en synchronisation avec sa sœur. Au début de la vidéo, Chandni semble nerveuse, cependant, elle se met à l’aise à mi-chemin de leur performance.

Karishma, tout en partageant la vidéo en novembre de l’année dernière, a écrit: “Ma sœur Chandni (qui est malvoyante) et moi avons partagé un moment spécial à mon sangeet.” Karishma a ajouté: “Pendant la danse, je lui parle parce qu’elle était sur le point de pleurer – elle était très émotive tout le week-end parce que je me mariais et j’essayais de la faire rire tout le temps et de lui rappeler que juste parce que je ‘ Je me marie ne signifie pas que je ne serai plus là pour elle. Nous avons un type de relation différent, c’est ma sœur aînée mais pour moi, c’est ma petite sœur que j’ai toujours soignée, dont j’ai toujours pris soin et qui aurait des ennuis avec moi.

Plus loin dans son message, Karishma a également partagé que sa sœur malvoyante, qui est aussi une “belle chanteuse”, s’entraînait avec leurs cousins ​​pour le spectacle de danse alors qu’elle “ne pouvait pas être là en personne”. L’influenceur a ajouté: “Je savais que cela signifierait beaucoup pour elle et moi qu’elle fasse partie de notre danse familiale.”

Le souvenir émotionnel de Karishma de son mariage a ému de nombreux utilisateurs de médias sociaux. L’un d’eux a commenté: «C’est si puissant et cela témoigne du véritable lien entre la féminité, la fraternité et l’amitié. Beau et stimulant. Un autre a écrit: «J’ai des larmes qui coulent. C’est tellement spécial. Merci d’avoir apporté cela à l’alimentation et de nous inspirer tous. Nous sommes tellement plus forts que nous ne le pensons. Bises et amour à toi et à ta sœur.

La vidéo a, à ce jour, recueilli plus de 85 000 likes sur Instagram.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici