Vidéo de la caméra du corps de la police de Columbus de la fusillade mortelle de Donovan Lewis

Une autre vie noire a été enlevée de cette terre aux mains d’un policier aveugle qui était bien trop désireux d’appuyer sur la gâchette.

Donovan Lewis, 20 ans, a été abattu alors qu’il était allongé dans son lit par Ricky Anderson, vétéran de la police de Columbus, Ohio, âgé de 30 ans, alors qu’il purgeait un mandat pour crime de violence domestique selon CNN. À 2 heures du matin mardi matin, la police a été envoyée dans un complexe d’appartements où habitait Lewis pour l’arrêter et après avoir donné plusieurs ordres de sortir, des chiens K9 ont été envoyés pour l’inciter à sortir. Deux autres occupants ont été sortis menottés après plusieurs minutes à frapper parce que… eh bien… c’était au milieu de la nuit et tout le monde dormait.

Lorsque Donovan n’a pas immédiatement quitté la pièce, Anderson a commencé à vérifier les portes avec son arme prête à tirer. Dès qu’il ouvrit la porte de la chambre de Lewis, il immédiatement a tiré une balle qui a atterri à un endroit non précisé sur le corps du jeune homme de 20 ans. Comme d’habitude, le flic affirme que Lewis “avait quelque chose dans la main” et bla bla bla. Le rapport de la NBC indique qu’un stylo vape a été trouvé dans son lit après coup, ce qui… comment êtes-vous un flic et ne pouvez-vous pas distinguer un stylo vape de la taille d’une batterie d’une arme à feu ?

Les images de la caméra corporelle ont été publiées et il est extrêmement difficile de les regarder. Veuillez considérer votre santé mentale avant de le faire.

L’avocat de la famille, Rex Elliott, a tenu une conférence de presse pour dénoncer cette fusillade injustifiée et demander que toutes les parties responsables soient tenues responsables.

Nous aurons plus d’informations sur cette affaire dès qu’elles seront disponibles.