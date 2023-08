Vidéo de la caméra corporelle de Susan Lorincz après avoir tiré sur Ajike Owens

Susan Lorincz a délibérément tiré et tué Ajike Owens devant son jeune fils après une longue histoire «présumée» de l’avoir traité, ainsi que de nombreux autres enfants du quartier, d’insultes racistes. BOSSIP a déjà rendu compte de l’incident et a noté l’indignation que nous et d’autres avons ressentie après l’annonce que Lorincz ne ferait pas l’objet d’une accusation de meurtre. Les procureurs l’ont plutôt accusée d’homicide involontaire. Aujourd’hui, la nouvelle est tombée via WCJB que les images de la caméra corporelle de la nuit du tournage ont été rendues publiques et cela suscite très certainement le sentiment que l’accusation d’homicide involontaire coupable est terriblement inappropriée pour les circonstances données.

Nous avons publié la vidéo dans son intégralité telle qu’elle a été publiée. Nous devons vous avertir que même si ce n’est pas horrible, comme le corps d’Ajike est flou, il peut être très dérangeant de regarder la scène d’après-tournage se dérouler en temps réel. Cela dit, nous mentionnerons spécifiquement une section de 4 minutes de la séquence où des officiers tentent frénétiquement de faire revivre Ajike en vain. Nous vous conseillons vivement de prendre en considération votre santé mentale avant d’appuyer sur play.

Nos pensées et nos prières continuent d’aller à la famille et aux amis d’Ajike Owens, mais surtout à ses enfants qui n’auraient jamais dû voir leur mère mourir sur la pelouse parce que certains blancs racistes pensaient qu’elle était justifiée d’utiliser la force meurtrière. Espérons que Loricz passe le reste de ses jours en enfer sur terre avant d’aller dans le véritable enfer.