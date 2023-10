Vidéo de la caméra corporelle de Le’Keian Woods publiée par JSO

Le’Keian Woods a fait l’objet la semaine dernière d’un rapport du BOSSIP révélant la violence que le jeune homme de 24 ans a subie de la part de plusieurs adjoints du bureau du shérif de Jacksonville lors d’une tentative d’arrestation. Une vidéo virale montre le visage de Woods menotté, ensanglanté et enflé alors que les policiers l’appréhendaient, mais ne montre pas qui l’a battu ni comment il a été battu.

Avance rapide jusqu’à aujourd’hui et le JSO a publié la vidéo de la caméra corporelle de l’un des agents qui ont établi le premier contact avec Woods et plusieurs autres hommes arrêtés lors d’un contrôle routier. Dans les nouvelles images, on peut voir Woods fuir les lieux et être poursuivi par un officier agressif qui a crié à plusieurs reprises « Vous êtes tellement foutu ! » en cours de poursuite.

La vidéo montre également les passages à tabac brutaux qui ont eu lieu une fois Woods capturé.

Attention, le clip suivant est dérangeant. Veuillez faire le point sur votre santé mentale avant de commencer à jouer

À 17 h 14, vous pouvez voir l’un des agents frapper Woods au visage avec son genou encore et encore et encore et encore.

Initialement, il a été signalé que Woods avait été arrêté pour violation de la ceinture de sécurité. Cependant, selon Courrier quotidien, le chef des normes professionnelles, Mike Shell, a déclaré que les agents auraient vu Woods conclure une transaction de drogue et seraient intervenus pour l’arrêter. À la suite des coups, Woods a été transporté à l’hôpital pour une commotion cérébrale, des coupures, des ecchymoses, un gonflement grave et une lèvre gravement fendue.

« Quand j’ai regardé cette photo de mon fils, je me suis sentie comme la mère d’Emmett Till quand elle a vu son fils et il était méconnaissable », a déclaré Natassia Woods aux journalistes. « C’est ce que j’ai ressenti quand j’ai vu mon fils. »

Il est évident pour nous que ce jeune homme a été brutalisé par des policiers alors qu’il avait déjà été maîtrisé et encerclé. Il est également évident pour nous que ces flics, qui pouvaient très bien être hors de forme et épuisés par la course, ont déversé leurs frustrations cardiovasculaires sur un homme noir non armé. Ces hommes devraient être reconnus coupables de criminels et traités comme tels.