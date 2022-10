Vidéo de grenouilles nichées dans des feuilles de fleurs jaillissant d’Internet

Une vidéo d’un groupe de grenouilles regardant d’un bouquet de fleurs de Dahlia fait le tour d’Internet. Les utilisateurs des médias sociaux jaillissent de l’adorable clip, et il y a de fortes chances que vous le fassiez aussi, après l’avoir regardé. La vidéo, publiée sur Instagram, montre les minuscules grenouilles coconnées dans les fleurs de Dahlia. “Arrête tout de suite! Tellement adorable. Les grenouilles ont préféré ce dahlia toute la saison », lit-on dans la légende publiée avec la vidéo.

Regardez l’adorable vidéo ci-dessous.

La vidéo a fait exploser Internet, recueillant plus de 7 millions de vues ainsi que des tas d’éloges de la part des utilisateurs. “Quelle chance vous avez une telle magie dans votre jardin”, a commenté un utilisateur tandis qu’un autre a révélé, “Je peux en fait dire que je n’ai jamais vu cela auparavant. Tellement mignon”.

Un troisième utilisateur a mentionné: «OMG tellement de gentillesse. J’aime à quel point ils sont confortables et cachés. Bravo à Dahlia et aux grenouilles qui les adorent autant que nous ». « Les grenouilles doivent être minuscules ! Juste une belle vue… des dahlias et des grenouilles », a ajouté un autre utilisateur.

Selon la page Instagram qui a mis en ligne la vidéo, la ferme est située à Snohomish, une ville de l’État de Washington aux États-Unis. La fleur, vue dans le clip, est connue sous le nom de dahlia berry ball. Membre de la famille des astéracées, les dahlias sont originaires d’Amérique centrale et d’Amérique du Sud, le Mexique ayant la plus forte concentration. Ces plantes poussent mieux à des altitudes plus élevées. Ils sont également connus pour avoir des propriétés médicinales. Elle a été déclarée fleur nationale du Mexique en 1963.

Le dahlia boule de baies a des pétales plus longs, ce qui lui donne un aspect plus détendu. Ceci, combiné à sa superbe teinte rose lavande vive, en fait une belle fleur. Ils peuvent également atteindre une largeur d’environ 4 pouces (10 cm), et bien qu’ils n’apparaissent pas comme «pleins» et sculpturaux, ils réfléchissent mieux la lumière.

