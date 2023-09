Vidéo de démontage du Samsung Galaxy Z Flip5

Après avoir survécu à un test de torture le mois dernier, il est aujourd’hui temps pour le Galaxy Z Flip5 de Samsung de subir un démontage. On le démonte petit à petit. Avoir un écran pliable rend les choses à la fois intéressantes et difficiles, car avec les téléphones «normaux», vous pouvez généralement les remonter à la fin et ils fonctionnent toujours.

Mais les pliables contiennent de nombreuses pièces fragiles à l’intérieur, il faut donc être très prudent lorsque l’on « fouille » dans le téléphone. Voyez quel est le résultat par vous-même dans la vidéo ci-dessous.

Alerte spoiler : démonter et restaurer complètement le Flip5 à son état « d’avant » n’est pas une tâche facile, mais cela a été accompli dans ce cas par Zack de JerryRigToutqui, fait intéressant, envisage d’acheter un Flip5 pour lui-même et de l’utiliser au cours des prochaines années – bien sûr, s’il parvient à survivre dans ses poches aussi longtemps.

Ce sera le test de durabilité le plus long qu’il ait jamais effectué, et nous sommes impatients de voir les résultats. En attendant, avec le Galaxy Z Flip5, Samsung semble prouver que l’époque des appareils pliables étant beaucoup plus fragiles que les appareils de type dalle est révolue. Il y a encore une différence, évidemment, mais elle n’est peut-être pas aussi énorme que vous l’auriez imaginé.

Si vous souhaitez en savoir plus sur le Flip5, ne manquez pas notre examen approfondi.