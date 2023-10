Vidéo de démontage de Google Pixel 8 déjà disponible

Après des mois de teasers, de fuites et de rumeurs, il y a quelques heures, Google a finalement officialisé les Pixel 8 et Pixel 8 Pro et a commencé à prendre des précommandes pour eux. Et déjà, il existe une vidéo de démontage complète du Pixel 8, provenant de la chaîne YouTube PBKreviews.

La vidéo décrit en détail ce que vous devez faire pour démonter un Pixel 8, petit à petit, en commençant par une étape très simple : retirer le plateau SIM. C’est bien sûr l’étape la plus simple, mais à partir de là, tout devient plus compliqué.

Au final, le Pixel 8 obtient une note de réparabilité de 7 sur 10, où 10 serait le plus simple à réparer et 1 le plus difficile. Ce n’est donc pas mal, mais ce n’est pas très facile non plus de s’y plonger seul.

Le Pixel 8 dispose d’un écran OLED de 6,2 pouces 1080 x 2400 120 Hz, d’une caméra arrière principale de 50 MP avec OIS, d’un ultra-large de 12 MP, d’un selfie snapper de 10,5 MP, du SoC Google Tensor G3 à la barre, de 8 Go de RAM, de 128/256 Go. de stockage et une batterie de 4 575 mAh avec prise en charge de la charge filaire de 27 W et sans fil de 18 W. Il fonctionne sous Android 14.